Šokice še vedno iščejo manj znane ljudske pesmi

4.12.2017 | 11:00

Semič - V Beli krajini je ob včerajšnjem ta veselem dnevu kulture na stežaj odprlo vrata več kulturnih ustanov. V Semiču pa so ta kulturni praznik združili s praznovanjem 10-letnice semiške pevske skupine Šokice.

Že pred več kot 15 leti so se začele na Krupi dobivati štiri vaščanke in prepevati stare ljudske pesmi. Duša skupine in neizmerna zakladnica manj znanih pesmi je bila žal že pokojna Tina Jurajevčič, po domače Hluparjeva Tina. Pridružilo se jim je še nekaj drugih ljubiteljic ljudskega petja in začele so nastopati na prireditvah v semiški občini. Ko so poleti 2006 prvič sodelovale na srečanju pevcev ljudskih pesmi in godcev ljudskih viž Tako se je pelo in igralo nekoč, ki ga pripravljajo v okviru metliških poletnih kulturnih prireditev Pridi zvečer na grad, a niso imele imena, jim je voditelj prireditve Toni Gašperič predlagal ime Šokice. Poslušale so njegov nasvet in leta 2007 začele nastopati pod tem imenom.

Šokice vodi Terezija Simonič, ki je iz rok semiške županje Polone Kambič prejela zahvalo za njihovo ohranjanje ljudskega izročila. Simoničeva se je na prireditvi še posebej zahvalila bivšima pevkama Pepci Pečavar in Jožici Kočevar.

Šokice so na prireditev povabile še ljudske pevce s Svibnega pri Radečah, zapele pa so tudi ob spremljavi harmonikarja Vlada Matkoviča.

Besedilo in fotografije: M. Bezek-Jakše

