Zaokrožili Leto kulture Temeniške in Mirnske doline

4.12.2017 | 08:30

Del godalnega orkestra Glasbene šole Trebnje.

DIrektorica CIK-a Patricija Pavlič

Trebnje - Tudi v Trebnjem so se včeraj pridružili dnevu odprtih vrat slovenske kulture, ki so ga združili z zaključkom Jubilejnega leta Temeniške in Mirnske doline. Leto 2017 so namreč župani občin Mirna, Mokronog – Trebelno, Šentrupert in Trebnje ob jubileju, 50. Mednarodnem taboru likovnih samorastnikov, razglasili za leto kulture. Tako so sinoči predstavili tudi katalog zbirke in film o galeriji trebanjskih likovnih samorastnikov.

Včerajšnje pestro kulturno dogajanje se je začelo s koncertom učencev Glasbene šole Trebnje, nadaljevalo s predstavitvijo že tretjega ponatisa pesniške zbirke Drobci sonca, ki jo je pred leti napisal France Režun, ilustriral pa Lucijan Reščič, za konec pa je sledila še sklepna prireditev, s katero so zaokrožili celoletno dogajanje. »Po moji oceni smo presegli pričakovanja, saj smo naredili nekaj projektov, ki jih ob začetku leta sploh nismo predvideli,« je Leto kulture Temeniške in Mirnske doline, kot so ga poimenovali, ocenila direktorica Centra za kulturo in izobraževanje Patricija Pavlič.

Osrednji dogodek leta je bil že 50. Mednarodni tabor likovnih samorastnikov. Po besedah Pavličeve je bila to priložnost, da so se ozrli nazaj v preteklost in pogledali, kaj je bilo do sedaj že narejenega, obenem pa je bil tudi razmislek za naprej. »To je bil tudi dogodek, ki je povezal ne samo likovno umetnost, temveč vse akterje, ki delujemo na področju umetnosti, kar je bila ideja pred petdesetimi leti, da se spodbudi kulturni duh v tej dolini,« je dejala Pavličeva.

Oblikovali so bogat in barvit program skozi vse leto, s katerim so želeli širšo javnost spodbuditi k razmisleku o pomenu kulture v njihovem okolju in življenju. »Kultura je dejavnost, ki celi družbi daje neko identiteto. Če se ozremo na umetnost kot tako, vzgaja človeka kot ustvarjalnega, kreativnega in takšnega, ki ima rad domišljijo. Ves to se potrebuje tudi v gospodarstvu, zato se kultura in gospodarstvo razvija z roko v roko,« je še dodala direktorica CIK-a.

Besedilo in fotografije: R. N.

Galerija