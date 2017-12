Pet potic je še posebej izstopalo in navdušilo komisijo

4.12.2017 | 09:05

Šentjernej - Pretekli konec tedna je v Šentjerneju dišalo po poticah. Društvo kmetic Šentjernej je v sodelovanju z Zvezo kmetic Slovenije priredilo 3. državno ocenjevanje in razstavo potic.

V oceno je prispelo kar 81 potic, od slanih do sladkih, ki so jih na ogled postavili v Kulturnem centru Primoža Trubarja. V soboto in nedeljo si jih je ogledalo veliko ljudi in imelo je kaj videti!

Najboljših pet pekačic potic v družbi z gosti na zaključni prireditvi.

Slanih potic je bilo pet (čebulna, čemaževa, ocvirkova, velikonočna), tri so bile iz drugih žit (ajdova in pirina), 28 je bilo orehovih, največ potic pa je bilo ostalih sladkih, kar 45, to pomeni: kokosovih, pehtranovih, rozinovih, korenčkovih, lešnikovih, čokoladnih, skutinih itd. Med posebnimi omenimo bučno, potico iz ovsenih kosmičev in suhega sadja, sladko ocvirkovko, potico s pregreto smetano in potico s cikorijevim nadevom.

Janez Turk, predsednik strokovne ocenjevalne komisije

»Kvaliteta raste, večina potic je bila čistega okusa, vonja in izleda. Pohvalno je, da so bile potice lepo in skrbno zvite, enakomerno nadevane, pri večini je bilo pravo razmerje testa in nadeva. Nadevi so bili pestri, z izrazitim vonjem in dobrim okusom. Pohvalno je tudi, da jih je bilo veliko pečenih v potičnikih - lončenih modelih,« je v imenu dveh tričlanskih komisij dejal predsednik Janez Turk ter dobronamerno opozoril tudi na nekaj pomanjkljivosti, ki jih velja odpraviti.

Podelili so 9 bronastih priznanj, 41 srebrnih in 31 zlatih priznanj, od slednjih pa je bilo kar pet potic ocenjenih z vsemi možnimi 38 točkami. To so: Anica Rifelj iz Novega mesta, ter Silva Zupančič, Majda Vučko, Nataša Vide in Branka Petkovšek - zadnje štiri prav vse iz Društva kmetic Šentjernej.

Prejemnice treh posebnih priznanj

Posebno zahvalo so prejele še tri pekačice in sicer Majda Hrovat, Zvonka Verdel in Štefka Praznik, ker so trikrat zapored za isto vrsto potice, to je bila orehova, prejele zlato priznanje.

SLOVENSKA POTICA BO ZAŠČITENA

Kot je povedala predsednica Društva kmetic Šentjernej Mihaela Blatnik, je potica svetinja v kulinariki in bi zato v adventnem času, ki smo ga ravno zdaj pričeli, morala biti na naših mizah in to domača. S prireditvijo želijo v društvu, ki šteje 85 članic, ohranjati slovensko tradicijo in kulinariko naših babic, »zato me še posebej veseli, da je bilo med sodelujočimi veliko mladih gospodinj,« pravi Blatnikova.

V prvi vrsti (od leve proti desni): Janez Selak, Lojze Peterle, Tanja Strniša in Jože Simončič

Veselo novico, da bo po dveh letih prizadevanj slovenska potica še pred koncem letošnjega leta zaščitena kot zajamčena tradicionalna posebnost, je na včerajšnji slavnostni prireditvi s podelitvijo priznanj sporočila mag. Tanja Strniša, državna sekretarka na kmetijskem ministrstvu. Direktor Kmetijsko gozdarskega zavoda Novo mesto Jože Simončič je poudaril, da ob vsem govorjenju o poticah ne smemo pozabiti na kmeta, ki obdeluje zemljo, brez česar ne bi bilo nič, tudi potice ne. Da potico poznajo in imajo radi tudi v Bruslju in drugje po svetu, pa je zatrdil evropski poslanec Lojze Peterle.

Angela Merkel in Lojze Peterle v Šentjerneju

V imenu šentjernejske občine sta zbrane nagovorila podžupan Janez Selak ter pohvalil društvo kmetic, ki je res aktivno, tudi na dobrodelnem področju, ter predsednica Zveze kmetic Slovenije Irena Ule. Dogodek so s petjem obogatili pevci Gorjanskega speva, Jani in Nejc s harmoniko in kitaro, za smeh pa je poskrbela nemška kanclerka Angela Merkel (Barbara Kastelic), ki je nagovorila zbrane in z Lojzetom Peterletom, ki je zaigral na orglice, zapela Slakovo pesem Čebelar.

Z licitacijo najboljših petih potic so 195 evrov zbrali za Društvo kmetic Šentjernej.

Besedilo in foto: L. Markelj

