Traktor ukradli in ga še isti večer prodali

4.12.2017 | 09:45

Martin Vidovič se je na krško sodišče pripeljal iz okolice Cirkulan na Štajerskem, kjer živi.

Krško - Bi za šest tisoč evrov kupili traktor z gozdarsko opremo, ki je dejansko vreden 30 tisočakov? Razmislite. Če se nekaj sliši prelepo, potem navadno nekaj tiči v ozadju. Namreč, če nekdo traktor prodaja tako izpod cene, potem ima verjetno nekaj za bregom. Tako bi moral razmišljati kupec Martin Vidovič iz Cirkulan, ko mu je trojica prodajala traktor znamke Landini. Pa ni ali pa zdaj samo noče priznati, da je vpleten.

Vidovič, ki se ukvarja s preprodajo kmetijskih strojev, je namreč obtožen, da je vedel, da kupuje traktor, ki je bil ukraden (obtožen je kaznivega dejanja prikrivanja.

»Z nakupom in prodajo kmetijskih strojev se obtoženi ukvarja profesionalno, zato ni dvoma, da je vedel, da je traktor ukraden. Prevzel ga je ponoči in traktor je imel zlomljeno ključavnico,« je med branjem obtožnice izpostavil okrožni državni tožilec Bogdan Matjašič, ki je dodal, da so pred predobravnavnim narokom potekala pogajanja o priznanju krivde, a do sporazuma ni prišlo. Ker je predvideval, da obtoženi krivde tudi pred sodnico Cvetko Ogorevc Sotelšek ne bo priznal, ni predlagal kazni, sicer je za tovrstno dejanje zagrožen zapor do treh let.

»Krivde ne priznam,« se je glasil pričakovani odgovor Vidoviča, ki je na predobravnalni narok prišel kar brez odvetnika, ta je bil zadržan, a ga je očitno dobro pripravil na situacijo, saj je sam predlagal kup dokaznih predlogov. Iz njih je mogoče sklepati, da bo skušal sodnico najprej prepričati, da je bila cena šest tisoč evrov popolnoma realna in da je tožilstvo pretirava, ko trdi, da naj bi bil traktor vreden 30 tisočakov. V nadaljevanju pa naj bi zaslišali tudi pričo, ki bo potrdila, da so traktor preverili na spletnih straneh policije in avtoneta, a nikjer ni bil na seznamu ukradenih.

Trojice Štajercev, ki je obtožena, da je traktor Gozdnega gospodarstva Brežice istega dne odpeljala z gradbišča na Artu, na narok ni bilo, sodnica je zanje narok razpisala sredi decembra.

Človek se vpraša, kako so policisti sploh odkrili ukradeni traktor, saj so ga v istem dnevu ukradli in prodali, naslednji dan pa so možje postave že potrkali na Vidovičeva vrata. Odgovor se skriva v sledilni napravi ali GPS, ki ga je Gozdno gospodarstvo Brežice kot odgovoren lastnik namestilo v vozilo. Tako je bilo iskanje ukradenega traktorja mala malica.

Foto in tekst: J. A.