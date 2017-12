S Poštno prevaro sklenili uspešen Teden teatra v Toplicah

4.12.2017 | 12:00

Profesionalna roparska ekipa je znova zbrana za akcijo.

Komedijo je posebej za KUD Vesel teater napisal Rok Sanda (v sredini).

Policist in specialni inšpektor

Poštar Leopold in vodja pošte v Spodnji Grapi

Dolenjske Toplice - S sinočnjo krstno uprizoritvijo komedije Poštna prevara je topliški KUD Vesel teater sklenil že 12. Teden teatra v Toplicah (TTT). Letošnji gledališko obarvan konec tedna je bil nekoliko drugačen od zadnjih let, dogajanje ni bilo tako zgoščeno, pa tudi program so povsem lokalno obarvali, kar se je glede na obisk in odzive izkazalo za pravo odločitev.

V petek, 1. decembra, je nastopila otoška gledališka skupina KUD Dolenjske Toplice Gledališče otroke išče s predstavo Ta prava, sobotni dan pa je bil filmsko obarvana z dvema projekcijama nagrajenega novega filma domačina in njihovega člana Roka Bička Družina. Prva je bila dobrodelna, saj so izkupiček od vstopnic namenili akciji novomeškega Območnega združenja Rdečega križa Pomagajmo družini Rajk.

Kot že zapisano, so se sinoči pred nabito polno dvorano topliškega KKC-ja z igro Poštna prevara, katere avtor in režiser je Rok Sanda, predstavili člani KUD Vesel teatra. Sanda, ki je komedijo napisal posebej zanje, je ob tem dejal, da mu je bil celoten proces ustvarjanja predstave v izreden užitek, saj ima Vesel teater srčno ekipo z veliko energije in zagona. Podobno o mladem avtorju in režiserju menijo tudi igralci, ta energija in zagon pa se je videla tudi na odru.

»Igra je načeloma plod neke stare zgodbe, ki sem jo imel v glavi še v časih, ko sem tudi sam delal na pošti preko študenta. Prihajam namreč iz izredno poštarske družine. Mislim, da smo v enem trenutku kar vsi štirje člani družine delali na pošti, vsak na svoji. S poštarskega terena sem pobral veliko dogodivščin, ampak najbolj mi je pa bilo zanimivo, kako močno zaupanje obstaja med poštarjem in njegovimi strankami ter na drugi strani, kako malo zaupanja je na trenutke med poštnimi uslužbenci in upravo. Sicer ima to v samem scenariju postransko vlogo, ker gre v končni fazi za komedijo, vendar moja želja je bila opozoriti tudi na to, kako močno je pošta izgubila na svojem ugledu v zadnjih letih,« je povedal Sanda.

V komediji igrajo: Drago Primc (Roman Kuzman), Sandi Bradač (Miran Švara), Vanja Lukšič (Sandra Benko), Gregor Žnidaršič (Vitan Butovski), Boris Gregorčič (Leopold Zupančič), Denise Ćatović (Alma Merlin), Irena Pečjak (Gavriella Sharon), Alen Ćatović (Damir Mihailović) in Darko Šenica (Filip Laška), ekipo v ozadju pa so sestavljali Ajda Hudoklin, Marko Pečjak, Andrej Gotenc in Tomaž Zupančič.

Poštna prevara je komedija v treh dejanjih, ki popelje v ekscentrični svet Spodnje Grape, kjer poštarji bentijo čez lenobo, policisti počivajo pod vsako senco, lokalni gostilničar pa vrta rov čez štiri metre betona in sanjari o velikem izplenu. Gostilničar Kuzma je namreč bivši profesionalni ropar, ki se je v kraj skril pred očesom zakona, a pokoja je konec, ko izve za pol milijona evrov, ki ga vsak mesec čez sotesko lokalni poštar dostavlja v hribovske vasi. Tako v Spodnjo Grapo povabi svojo staro ekipo in nehote še specialnega inšpektorja Mihailovića, ki zakomplicira načrte.

Naslednja predstava bo v četrtek, 7. decembra, ob 19. uri v KKC Dolenjske Toplice.

Besedilo in fotografije: M. Ž.

Galerija