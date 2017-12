Livada ostaja neosvojljiva trdnjava Trotov

4.12.2017 | 10:15

Bojan Krivec je obrambi Kolpe povzročal največ težav. (Foto: B. B.)

Trote vodi Luka Mittag. (Foto: B. B.)

Obe ekipi sta prikazali zelo borbeno igro. (Foto: B. B.)

Na ogled je bil tudi pokal evropskih prvakov. (Foto: B. B.)

Novo mesto - V tekmi za vrh lestvice košarkarske 3. SKL-Center so Žoltasti Troti z 61:55 (22:13, 13:17, 7:15, 19:10) premagali Kolpo Črnomelj in po šestih krogih s prav toliko zmagami ostajajo na vrhu lestvice. Kolpa je po drugem porazu v sezoni zdrsnila na tretje mesto.

V dvorano Livada v Novem mestu, ki je vse od odprtja spomladi letos dom Trotov, je na sinočnji derbi prišlo kakih 300 obiskovalcev, ki so lahko uživali v borbeni in dramatični tekmi. Troti, ki so še pred nekaj meseci igrali v 4. ligi, so začeli silovito in si kmalu priigrali dvoštevilčno prednost (11:1). Težave je gostom povzročal predvsem Bojan Krivec, ki se ga novomeški ljubitelji košarke najbolj spomnijo kot člana zlate Krkine ekipe, s katero je leta 2011 osvojil pokal evrochallenge.

Kolpa, ki je v minuli sezoni precej nesrečno izpadla iz druge slovenske košarkarske lige, se je na nalet Trotov odzvala kot izkušeno moštvo, ustavila pritisk rumenih in vzpostavila ravnotežje. Prednost Trotov se je začela počasi topiti in ob polčasu je znašala le še 5 točk (35:30). V tretji četrtini jim je kazalo bilo še slabše. Dosegli so vsega 7 točk in v zadnjih deset minut je s prednostjo (45:42) vstopila Kolpa. Prve minute zadnjega dela so minile v znamenju napak na obeh straneh, prvi pa so se iz krča izvili Troti. S trojkama Šteblaja in Verčiča so ponovno prevzeli vodstvo, ki so ga nato s čvrsto igro v obrambi in pametno igro v napadu uspeli zadržati do konca tekme.

Prvi strelec tekme je bil Krivec s 16 točkami, Bor Šteblaj jih je za zmago Trotov prispeval 12, Simon Gorenc pa 10. Pri Kolpi je bil z 12 točkami najbolj razpoložen Nejc Butala, Martin Mežan pa jih je dodal 10. Statistika

»Po tistem, ko smo ob koncu tretje in v začetku četrte četrtine prelomili tekmo, smo z nekaj slabimi individualnimi odločitvami dali domačinom novo priložnost. Vsekakor pa lahko obema ekipama čestitam za borbenost. Mislim, da so lahko gledalci kljub nizkemu rezultatu uživali v tekmi in da je derbi upravičil pričakovanja,« je po tekmi povedal trener Kolpe Črnomelj Milan Kordič.

»Kolpa je še včeraj igrala v drugi ligi, mi pa v četrti. Čeprav smo vodilni na lestvici in še brez poraza, so bili z mojega vidika oni favoriti te tekme. Že več let igrajo skupaj, so izkušeno in uigrano moštvo in po šoku v prvih minutah so tako tudi reagirali. S tem so naredili dobro tekmo in zaslužijo si vse čestitke za pošteno borbo,« je o tekmi povedat trener Trotov Luka Mittag.

B. Blaić

