Za konec leta odprli še JantArt

4.12.2017 | 19:20

Jožica Medle, Žareči jantar, 2017, mešana tehnika/papir, 100 X 70 cm

Novo mesto - JantArt je razstava, ki so jo za konec leta, ko običajno pripravijo skupinsko razstavo svojih članov, pripravili v Kulturnem centru Janeza Trdine člani Društva likovnih umetnikov Dolenjske. Pa ni bilo jantarju posvečeno zgolj ime razstave, da bi se z njo dolenjski, belokranjski in posavski likovniki zgolj formalno vključili v novomeško jantarno leto, pač pa so umetniki svoje slike, in grafike dejansko povezali z dragoceno okamenelo smolo.

Razstavo so pripravile in odprle predsednica društva Jožica Medle, kustosinja Kristina Tina Simončič in Nataša Mirtič. (Foto: I. Vidmar)

Tako povsem v jantarnih barvah tokrat žari Oračeva Jantarna krajina, predsednica društva Jožica Medle opazovalca prepričuje z natisnjenim Žarečim jantarjem, gozd na fotografijah Mateje Kavčič žari ves v jantarnih barvah, Alojz Konec ponuja skice okamenele zgodbe, Svetlana Jakimovska Rodič s svojimi jedkanicami sega v čas Halštata, ko je k nam iz Baltika prišla večina prazgodovinskega jantarja, Marina Hegediš poje Pesem o jantarju z Baltskega morja, tudi Morska krajina z nevihto, ki jo je za razstavo prispeval Simon Kajtna, bi lahko bila obala Baltskega morja, medtem ko Robert Lozar sporoča z naslovom slike Jantarja trenutno nimamo. Poleg omenjenih na razstavi sodelujejo tudi Nataša Mirtič, Martina Koritnik Fajt, Boštjan Kavčič Jože Marinč in Hamo Čavrk. Tudi njihova dela je kustosinja razstave Kristina Tina Simončič tako ali drugače povezala z jantarjem.

Dolenjski, posavski in belokranjski likovniki so svojo razstavo povezali tudi s pijačo, ki je značilna za te kraje in vsebuje tudi jantarno kislino. Uradno vino tokratne razstave je dolenjsko rdeče šentjernejskega vinarja Jožeta Smoliča, ki so ga "izdali" s serijo steklenic z nalepkami in v embalaži, ki jih je prav za JantArt oblikoval akademski slikar Simon Kajtna.

I. Vidmar

Galerija