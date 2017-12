Z Encijanom pozdravili kulturni dan

4.12.2017 | 17:00

Na odru kulturne dvorane je bilo vse v znamenju Encijana. (Foto: M. L.)

Nastopile so tudi literatke, med njimi Jana Cvirn (na fotografiji). (Foto: M. L.)

V pritličju kulturne dvorane, kjer je bila pogostitev je spet zapel Encijan, sicer v neuradnem sporedu. (Foto: M. L.)

Sevnica - Zveza kulturnih društev Sevnica je sinoči v tukajšnji kulturni dvorani organizirala koncert ob petnajstletnici pevske skupine Encijan, ki deluje pod okriljem Planinskega društva Lisca Sevnica. Poleg pevcev so nastopile recitatorke Tanja Košar, Tanja Mencin, Anica Perme, Zdravka Brečko in Jana Cvirn, članice literarne skupine Sev, ki deluje pod okriljem družinskega inštituta Zaupanje Sevnica. Na prireditvi sta zbrane nagovorila župan Srečko Ocvirk in predsednik zveze kulturnih društev Jože Novak.

V okviru dogodka so si obiskovalci lahko ogledali v preddverju dvorane likovno razstavo izbranih del z nekaterih dosedanjih Sevniških likovnih shodov.

M. L.

Galerija