V Beti ne pričakujejo pretresov ob morebitni prodaji terjatev

4.12.2017 | 14:45

Foto: arhiv DL

Metlika - Družba za upravljanje terjatev bank (DUTB) je pred tednom objavila prodajo terjatev do metliški Beti, ene vodilnih evropskih proizvajalk barvane poliamidne preje. V Beti, ki je oktobra končala postopek prisilne poravnave, omenjene obveznosti iz preteklosti družbe oz. njene nekdanje skupine redno mesečno poravnajo.

Glavna izvršna direktorica Beti Maja Čibej je za STA povedala, da navedene terjatve znašajo 5,9 milijona evrov, njihovo prodajo pa je označila za ustaljen postopek.

Beti je sicer z DUTB sklenila dogovor, po katerem mora omenjene terjatve poravnati do leta 2022. V primeru, da jih bo DUTB prej prodala in da bi prišlo do posledične spremembe lastništva, pa v Beti predvidevajo, da to na njihovo poslovanje ne bo bistveno vplivalo. Kot menijo, bi lahko do objave prodaje terjatev prišlo tudi zaradi zanimanja določenih skladov zanje ali morebitnega strateškega partnerja.

Sicer pa je Beti v zadnjih štirih letih pod novimi lastniki in z novim vodstvom stabilizirala poslovanje, kar se je odrazilo v pozitivnih poslovnih izidih in tudi naložbah, je dodala Čibejeva. V Beti so v omenjenem obdobju posodobili proizvodnjo, nadgradili čistilno napravo in prenovili kotlovnico, poldrugi milijon evrov pa so vložili v opremo fizikalnega laboratorija in v nove stroje previjanja ter barvarne.

Zadnjo naložbo - štiri nove barvarske aparate za majhne serije - so uporabi predali oktobra, hitro izvedbo omenjene naložbe pa jim je s posojilom omogočil izraelski poslovni partner Delta Galil, ki je med vodilnimi svetovnimi proizvajalci športnega tekstila za številne znane blagovne znamke.

Ob koncu letošnjega devetmesečja je imela Beti 165 zaposlenih, število in strukturo zaposlenih pa sproti prilagaja potrebam in načrtom.

Po podatkih uprave, navedenih v devetmesečnem poročilu o izvajanju ukrepov finančnega prestrukturiranja, je prodaja Beti v prvih devetih mesecih dosegla nekaj manj kot 7,65 milijona evrov, s čimer je za približno 4,5 odstotka zaostala za načrti. Njen čisti dobiček nekaj več kot 41.000 evrov je bil za dobrih 77 odstotkov manjši od načrtov.

V Beti, v okviru katere delujeta proizvodnja preje in letos ustanovljeni center za razvoj prej, sicer na letni ravni letos pričakujejo prodajo, ki bo za nekaj odstotkov zaostala za lansko, hkrati pa zaradi prevrednotenja nepremičnin približno 100.000 evrov čistega dobička, je še napovedala Čibejeva.

S. G.