Mervar odhaja, Glivar ostaja in prevzema vlogo športnega direktorja

4.12.2017 | 15:40

Boštjan Mervar (desno) odhaja novim izzivom naproti (Foto: I.V., arhiv DL)

Srečko Glivar (Foto: spletna stran KK Adria Mobil)

Novo mesto - Člansko ekipo Kolesarskega kluba Adria Mobil ne bo več vodil Boštjan Mervar, temveč bo namesto njega to funkcijo, kakor tudi vlogo športnega direktorja odslej opravljal Srečko Glivar, nekdanji kolesar in zadnja leta trener dečkov novomeške ekipe do 15. leta starosti.

Kot so zapisali na spletni strani kluba, se je Boštjan Mervar odločil za nov korak na svoji poti, ki s kolesarstvom ni povezan, a še vedno ostaja v stiku s klubom in tekmovalci. Mervar je bil od leta 2007 do 2013 pomočnik športnega direktorja in trener ekipe, leta 2014 pa je prevzel mesto športnega direktorja.

Srečko Glivar, prav tako Novomeščan, je bil po zaključeni tekmovalni karieri leta 1995 več let športni direktor v različnih kolesarskih klubih v Sloveniji in širše. Med leti 1996 in 2002 je deloval v takratnem novomeškem Kolesarskem klubu Krka Telekom (danes KK Adria Mobil), med leti 2003 in 2009 v Kolesarskem klubu Perutnina Ptuj, med 2010 in 2013 v hrvaškem klubu Loborika ter med leti 2014 in 2016 še v avstrijskem Tirol Rad teamu. Od leta 2013 dalje je deloval v domačem klubu Adria Mobil kot trener dečkov do 15. leta starosti.

"Kljub zamenjavi na tako strateško pomembni poziciji, je direktor kluba Bogdan Fink optimističen, saj je prepričan, da je vodenje članov zaupal pravemu človeku, ki bo znal prepoznati tisto najboljše v vsakem posamezniku, da bodo skupaj kot ekipa še naprej ostali vidno, prepoznavno in zmagovito klubsko ime tako doma kot v tujini," so še zapisali na spletni strani KK Adria Mobil.

S. G.