Prevrnila sta se; pod avto nastavil pirotehniko; v vozila metal pesek in kamenje

4.12.2017 | 18:30

Na cesti med Krvavčjim Vrhom in Metliko je v petek popoldne 19-letna voznica zaradi neprilagojene hitrosti izgubila oblast nad vozilom, zapeljala s ceste, trčila v drevo in se prevrnila. Lažje poškodovano voznico so reševalci odpeljali v bolnišnico.

Metliški policisti so bili petek zvečer obveščeni o prometni nesreči v Drašičih. Opravili so ogled in ugotovili, da je 50-letni voznik avtomobila zaradi vožnje preblizu desnemu robu vozišča zapeljal s ceste in se večkrat prevrnil. Lažje poškodovanega voznika, ki je imel v litru izdihanega zraka 0,83 miligrama alkohola, so reševalci odpeljali v bolnišnico. Policisti so mu odvzeli vozniško dovoljenje in o okoliščinah seznanili sodišče.

Pod avto nastavil priotehniko

Novomeški policisti so bili v petek okoli 19.30 obveščeni o poškodovanju vozila v Velikih Brusnicah. Ugotovili so, da je neznanec pod parkiran avtomobil nastavil paket pirotehničnih izdelkov in jih prižgal. S poškodovanjem vozila Volkswagen sharan je povzročil za okoli 2.000 evrov škode.

Metal pesek in kamenje

O poškodovanju vozil so bili v petek obveščeni tudi novomeški policisti. V jutranjih urah je na cesti Mirna Peč - Novo mesto neznanec na vozila, ki so peljala mimo, metal pesek in kamenje. Na vozilih je nastalo več manjših poškodb. Policisti okoliščine poškodovanj še preiskujejo.

Vijugal po cesti

Včeraj popoldne so bili policisti obveščeni, da na cesti med Žužemberkom in Dobrničem voznik belega golfa vijuga po vozišču in z nevarno vožnjo ogroža ostale udeležence v prometu. Policisti so 25-letnega kršitelja izsledili in mu zaradi očitnih znakov alkoholiziranosti odredili preizkus. V litru izdihanega zraka je imel 1,32 miligramov alkohola. Odvzeli so mu vozniško dovoljenje in o kršitvah z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

Brez izpita

Med kontrolo prometa v okolici Dvora so policisti v petek ustavili voznika avtomobila. Med postopkom so ugotovili, da 24-letni voznik nima veljavnega vozniškega dovoljenja, vozil pa je neregistriran avtomobil. Vozilo so policisti zasegli in o kršitvah z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

Makedoncu zasegli avto

Krški policisti so med kontrolo prometa na Zdolski cesti v petek ustavili voznika osebnega avtomobila in mu zaradi očitnih znakov alkoholiziranosti odredili preizkus. 55-letni kršitelj iz Makedonije, ki nima veljavnega vozniškega dovoljenja, je imel v litru izdihanega zraka 0,74 miligrama alkohola. Avtomobil so mu zasegli in o kršitvah seznanili sodišče.

Kombi vozil brez izpita

Sevniški policisti so v minuli noči pri naselju Podgorje ob Sevnični ustavili voznika kombiniranega vozila s Hrvaške. Med postopkom so ugotovili, da 54-letni voznik nima veljavnega vozniškega dovoljenja, vozil pa je pod vplivom alkohola. Kombinirano vozilo so mu zasegli in o kršitvah seznanili sodišče.

Odpeljali so ga na hladno

V minuli noči so krški policisti v Dobravi pri Kostanjevici ustavili voznika avtomobila in mu zaradi očitnih znakov alkoholiziranosti odredili preizkus. 43-letni kršitelj je imel v litru izdihanega zraka 0,84 miligrama alkohola. Odpeljali so ga v prostore za pridržanje in o vožnji pod vplivom alkohola z obdolžinim predlogom seznanili sodišče.

Za 30 tisočakov škode

V Trebnjem so prejšnji teden neznanci vlomili v skladišče podjetja in ukradli bakreno pločevino, medenino in tri plastične zabojnike. V podjetju ocenjujejo, da so oškodovani za 30.000 evrov.

Samo razgledal se je

V Gorenji vasi pri Šmarjeti je v petek popoldne nekdo izkoristil krajšo odsotnost stanovalcev in skozi priprto okno vlomil v stanovanjsko hišo. Po prvih ugotovitvah ni ničesar odtujil, z vlomom pa je povzročil za okoli 500 evrov škode.

Zamotil ga je

Oškodovanec je brežiške policiste v petek obvestil o tatvini. Neznani moški naj bi pozvonil na vrata stanovanjskega bloka in ga s pogovorom zamotil. Drugi storilec je izkoristil nepazljivost oškodovanca, skozi balkonska vrata vstopil v stanovanje in vzel denarnico z dokumenti ter bančno kartico. Škode je za okoli 1.000 evrov.

Skozi klet

V noči na soboto je v Šmarjeti nekdo skozi kletno okno vlomil v stanovanjsko hišo in odnesel 300 evrov.

Oblekli so se

V soboto okrog 1.30 je bila PU Ljubljana obveščena o vlomu v trgovino s športno opremo v okolici Grosupljega, od koder so za zdaj še neznani storilci ukradli več zimskih športnih oblačil. Nastalo je za več tisoč evrov materialne škode.

Pretepal mamo

Črnomaljski policisti so v noči na soboto posredovali v okolici Črnomlja, kjer naj bi pijan moški kršil javni red in mir. Ugotovili so, da je 22-letnik, ki je bil pod vplivom alkohola, vpil na svojo mamo in jo večkrat udaril. Tudi po prihodu policistov se ni pomiril in je nadaljeval s kričanjem in nedostojnim vedenjem, zato so zoper njega uporabili prisilna sredstva, ga obvladali ter odpeljali v prostore za pridržanje. Zaradi kršitev so mu izdali plačilni nalog.

Med pločevino so se skrili

Na mejni prehod za mednarodni železniški promet Dobova je v petek popoldne pripeljal tovorni vlak iz Srbije, ki je v Italijo prevažal pločevino. Policisti so opravili mejno kontrolo in pregled tovornega vlaka. Na podvozju so našli skritih osem tujcev, ki so se skušali izogniti mejni kontroli. Štiri državljane Libije, tri državljane Alžirije in državljana Egipta so po zaključenem postopku predali hrvaškim varnostnim organom.

Našli so ji med tovorom

Policisti Postaje mejne policije Obrežje so v soboto pri opravljanju mejne kontrole v tovornem vozilu bolgarskih registrskih številk našli dva državljana Afganistana, ki sta se skrita med tovorom skušala izogniti mejni kontroli in nedovoljeno vstopiti v Slovenijo. Tujca so predali hrvaškim varnostnim organom.

Predali so jih Hrvatom

Brežiški policisti so med opravljanjem nalog varovanja državne meje v Novi vasi pri Mokricah izsledili in prijeli šest državljanov Afganistana, dva državljana Pakistana in dva državljana Irana, ki so nezakonito prestopili državno mejo. Po zaključenem postopku so tujce predali hrvaškim varnostnim organom.

