Krčani po menjavi trenerja do zmage in treh novih točk

4.12.2017 | 17:25

Nogometaši Krškega so na stadionu Matije Gubca končno spet zmagali. (Foto: G.W./M24.si)

Šok terapija po menjavi trenerja je uspela.

Veselje na krški zelenici

Krško - Nogometaši Krškega so za zadnje kroge jesenskega dela prvenstva dobili novega trenerja, potem ko so se v klubu sredi tedna z dosedanjim strategom Stipetom Balajićem dogovorili za sporazumno predčasno prekinitev. Proti Celjanom, ki so v prejšnjem krogu kot prvi v sezoni premagali Maribor, je tako posavsko zasedbo na včerajšnji tekmi 18. kroga Prve lige Telekom Slovenije vodil dosedanji pomočnik Radovan Karanovič.

Šok terapija ob menjavi trenerja je ekipi očitno pomagala, saj so Krčani pred domačimi gledalci premagali Celje s 3:1 (1:0). Za domače so zadeli Mandić (7. min), Škrbić (78. min) in Ejup (79. min), za goste, ki so tako po štirih zaporednih zmagah doživeli poraz, pa Šušnjara (63. min).

Domači so povedli že v sedmi minuti, ko je bil z glavo uspešen Nikola Mandić, izkoristil pa je tudi slabo posredovanje Metoda Jurharja; napadalec Krškega je bil z lobom zelo natančen, vratarju gostov pa je žoga med rokama ušla v mrežo tik pod prečko. Tudi v nadaljevanju precej neaktivnega prvega dela so bili v rahli premoči domači, nekoliko nevarnejšo akcijo pa je uprizoril še Veljko Batrović v 35. minuti, njegov strel s kakšnih osmih metrov pa je bil za las nenatančen.

Nadaljevanje pa je bilo precej bolj aktivno in živahno, pa tudi z več zadetki. Začeli so gostje, ki so stopnjevali začetne pritiske in jih kronali v 63. minuti. Pred tem je v 55. minuti Jucie Lupeta zapretil, a je streljal natančno v vratarja Marka Zalokarja. Premagal pa ga je Luka Šušnjara, ki je začel akcijo, podal do Amadeja Brecla, ta strel je domači vratar še ubranil, toda žogo odbil natančno do Šušnjare, ki mu je s šestih metrov ni bilo težko potisniti v gol.

A izenačenje je bolj spodbudilo Krčane. Najprej bi skorajda izkoristili nesporazum med Jurhartom in Breclom, slednji je žogo nespretno potisnil tik ob vratnici svojega gola v kot. Marin Jurina je dve minuti pozneje streljal prek gola, zato pa so čez deset minut domači spet vodili.

Miljan Škrbić je streljal z glavo s kakšnih sedmih metrov, vratar Celja je žogo odbil, njegova obramba pa je nato ni znala spraviti izpred gola. Žoga je spet prišla do Škrbića, ki je ostal na istem mestu in v drugem poskusu z nogo le zadel v polno.

Domači navijači so se lahko že v naslednji minuti dokončno proslavili zmago. Za tretji gol je precej zaslužen Batrović, ko je izvajal kot in zadel bližnjo vratnico, žoga pa se je odbila natančno na nogo Leu Ejupu, ki jo je samo potisnil v mrežo s petih metrov.

Celjani so pred koncem imeli priložnost vsaj za znižanje, toda pred Bianom Paulom Šauperlom, ki je ostal sam pred praznimi vrati, je požrtvovalno posredoval Marko Krajcer in odbil žogo.

V naslednjem krogu se bodo Celjani 9. decembra v gosteh pomerili z Olimpijo, Krško pa bo dan pozneje gostilo Gorico.

S. G., STA