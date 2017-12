Še več bodo lahko brali in ne bo jim treba daleč po knjige

5.12.2017 | 08:35

Na policah vaške knjižnice je širok izbor literature.

Velika Loka - Krajevna skupnost Velika Loka je bogatejša za vaško knjižnico, ki se nahaja kar na hodniku tamkajšnjega kulturnega doma, kamor so namestili police, na katere so zložili okoli 1.200 podarjenih knjig številnih krajanov. »To je velika pridobitev za našo skupnost. Starejšim, ki radi berejo, ne bo več potrebno po knjige v Trebnje. Za nekatere je bila to že težava, sedaj pa bodo imeli knjižnico skorajda pred vrati,« je dejal predsednik Krajevne skupnosti Velika Loka Simon Erjavec.

Pobudo za vaško knjižnico so dali velikološki kulturniki, s pomočjo krajevne skupnosti in tudi občine pa so jo tudi uresničili. Kot pravi predsednik Kulturno-umetniškega društva Ivan Cankar Velika Loka Bojan Rus, so se ljudje množično odzvali, da prispevajo knjige, ki jih ne potrebujejo več. »Namen je medsebojna izmenjava knjig,« je dejal. Na policah so se tako znašli romani, eseji, poezija, strokovna literatura, leksikoni in še marsikaj drugega. Preden so jih zložili, so jih pregledali, kajti nekatere so bili dotrajane, zato so jih izločili. »Ljudje si lahko knjige brezplačno sposodijo. Imeti morajo le našo člansko izkaznico, ki jo lahko prav tako brezplačno dobijo. Vse temelji na prostovoljstvu,« dodaja Rus.

Na policah je še prostor za nove knjige, ki jih velikodušno sprejemajo. Knjižnica bo odprta v soboto med tretjo in šesto popoldan ter v nedeljo dopoldan od devetih do dvanajstih.

R. N., fotografije: Brane Praznik

Galerija