V kamnolomu se je prevrnil z delovnim strojem

5.12.2017 | 07:00

Včeraj ob 9.08 uri se je pri Trnovcu, občina Sevnica, v kamnolomu delavec prevrnil z delovnim strojem. Posredovali so gasilci PGD Sevnica, ki so zavarovali kraj dogodka, stabilizirali prevrnjen delovni stroj, preprečili iztekanje pogonskega goriva in nudili pomoč poškodovanemu delavcu do prihoda reševalcev. Reševalci NMP Sevnica so poškodovanega delavca na kraju oskrbeli in prepeljali v ZD Sevnica.

Eksplozija v podjetju

Ob 23.54 je v Lipovčah, občina Ribnica, v industrijskem objektu na stroju za razrez pločevine eksplodirala dozirna postaja, v kateri se mešata plina kisik in dušik. Posredovali so gasilci PGD Ribnica, ki so zaprli ventile plinov, izklopili elektriko, pregledali in prezračili objekt. Poškodovanih ni bilo.

Gorela drvarnica

Ob 19.04 je v Poganški ulici v Novem mestu gorela drvarnica velikosti 5 x 6 metrov. Požar so omejili in pogasili gasilci GRC Novo mesto in PGD Stranska vas pri Novem mestu. Vzrok in višino škode bodo ocenili pristojni.

Danes brez elektrike ...



Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo danes od 8.00 do 14.00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP HERINJA VAS. V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo danes zaradi rednih vzdrževalnih del prekinjena dobava električne energije za področje nadzorništva Bistrica ob Sotli na območju TP Župjek izvod Spodnja Sušica med 9:00 in 14:00 uro.

... in vode

Komunala Novo mesto obvešča vse uporabnike pitne vode v delu naselja Dobruška vas v občini Škocjan, da bo zaradi nujnih vzdrževalnih del na vodovodnem omrežju, motena oskrba pitne vode 5.12.2017 predvidoma od 7.30 do 14.00 ure.

M. K.