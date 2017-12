Šentjernejski oktet prepeva že 55 let

5.12.2017 | 12:00

Šentjernejski oktet je vesel svojih številnih zvestih poslušalcev. (Foto: A. Petrič)

Šentjernej - Znameniti Šentjernejski oktet letos praznuje 55. rojstni dan. Zato je bil njihov tradicionalni decembrski koncert še bolj slovesen.

Pevci, ki delujejo pod umetniškim vodjem Andreja Resnika, so z ubranim večglasnim petjem znova navdušili številno občinstvo v Kulturnem centru Primoža Trubarja. Predstavili so se z zanimivim repertoarjem - v prvem delu so prepevali stare slovenske pesmi, s katerimi je začela prva generacija okteta, sledil je sklop pesmi, ki so jih prepevali v poznih 90-ih letih prejšnjega stoletja in v začetku novega tisočletja, za zadnji del pa so izbrali večno zelene zimzelene melodije, kot so pesem Zato sem noro te ljubila Tatjane Gros, Zagorska narodna, ter pesmi dveh velikanov narodno-zabavne glasbe: Avsenikovo Kadar bom vandral ter ter Slakovih Čebelar in Ne prižigaj luči - slednjo so zapeli ob spremljavi citrarke Marjetke Radešček.

Eva Gorenc

V Šentjernejskem oktetu, ki je eden najstarejših na Slovenskem, prepevajo: Franc Hudoklin, David Zalokar ,Tomaž Hosta, Darinko Makovec, Srečko Šuštaršič, Stane Švalj, Matej Črnila in Jože Jamnik - Jamnik je dolgoletni predsednik zbora.

Številno občinstvo, ki je več kot napolnilo Veliko dvorano Antona Lesjaka v Kulturnem centru Primoža Trubarja (dodali so še 50 stolov), je uživalo tudi v nastopih gostov: osrednja pevska gostja je bila domačinka Eva Gorenc, zapeli so pevci prijateljskega okteta Zavodnje, zaigral je godalni kvartet.

Direktor občinske uprave Samo Hudoklin ni varčeval z lepimi besedami na račun pevcev. Dejal je, da je Šentjernejski oktet resnično pravi zaščitni znak in ambasador občine. Veliko nastopa doma, kjer obogati mnoge dogodke, povabijo pa jih še marsikam, tako da na leto skupaj naštejejo preko 80 nastopov. To pomeni, da pevci za vaje in nastope žrtvujejo veliko prostega časa, a ker ji petje bogati in ker s tem razveseljujejo tudi druge, vztrajajo in se trudijo naprej.

Ker je za mnoge obiskovalce v dvorani zmanjkalo prostora, v Šentjernejskem oktetu razmišljajo, da bi prihodnje leto decembrski tradicionalni koncert pripravili dvakrat.

L. Markelj, foto: Katja Hudoklin

