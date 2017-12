Prva lučka na velikanskem adventnem venčku že gori

5.12.2017 | 10:10

Adventni venček na Mostecu (Foto: M. L.)

Franc in Marija Merslavič sta prižgala prvo lučko. (Foto: M. L.)

Stanko Savnik je govoril o sporočilu adventa. (Foto: M. L.)

Gasilski pihalni orkester Loče tudi v hladnem decembru (Foto: M. L.)

Mostec - Na Mostecu (pri Dobovi) se v zadnjih letih trudijo, da bi vas postala znana tudi po enem največjih adventnih venčkov v Sloveniji. Letos so pripravili venček z obsegom 61 in premerom 16 metrov.

Venček pripravljajo na prostem na vaškem travniku. Tam se je ob koncu tedna zbralo kar precej obiskovalcev, ki so pospremili prižig prve lučke na venčku. Lučko sta prižgala vaščana Franc in Marija Merslavič.

Zbrane na prireditvi je nagovoril predsednik Brodarsko turističnega društva Mostec Stanko Savnik. Venček je blagoslovil župnik v Dobovi Matej Užmah.

K prazničnemu vzdušju so z nastopi prispevali učenci Osnovne šole dr. Jožeta Toporišiča Dobova in Gasilski pihalni orkester Loče.

Na prireditvenem prostoru so bile stojnice adventnega sejma. Obiskovalci so šli tudi k maši v bližnjo cerkev svetega Fabijana in Sebastijana.

M. L.

