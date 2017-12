Pomagali bodo otrokom s posebnimi potrebami in otrokom iz socialno ogroženih družin

5.12.2017 | 13:05

Mešani pevski zbor Viva (Foto: B. Rodič)

Sopranistka Anja Žabkar (Foto: B. Rodič)

Brežice - Rotary klub Čatež, ki je letos obeležuje 20-letnico delovanja, je v soboto pripravil tradicionalni dobrodelni koncert. Viteška dvorana brežiškega gradu je bila v znamenju glasbe in petja ter ljudi, ki radi pomagajo pomoči potrebnim.

Brežiški župan Ivan Molan je predsedniku Rotary kluba Čatež Aleksandru Zupančiču podelil plaketo ob 20-letnici delovanja. (Foto: B. Rodič)

Na koncertu sta nastopili učenki Glasbene šole Krško, Ajda Brilej in Viktorija Hruševar ob spremljavi Branke Žičkar, Tinke Vukič, Roberta Pirca, Mihe Koretiča in Mitje Režmana. Mešani pevski zbor Viva, ki je poskrbel za glavnino koncerta, pa sta dopolnili sopranistki Mihaela Komočar Gorše in Anja Žabkar.

Dvajsetletno pot Rotary kluba Čatež je orisal ustanovni član in prvi predsednik Anton Zorko. Aktualni predsednik Aleksander Zupančič pa je povedal, da jim je z Miklavževim koncertom uspelo zbrati 5.000 evrov. Kot so še sporočili iz kluba, bodo izkupiček od vstopnic, prostovoljnih prispevkov in donacij namenili za podporo pri vključevanju socialno ogroženih otrok in otrok s posebnimi potrebami v obšolske dejavnosti.

»Veseli smo, da se je tudi letos na naš klic po pomoči odzvalo veliko število donatorjev in da smo s skupnimi močmi uspeli zbrati lepo vsoto denarja. S temi sredstvi bomo pomagali marsikateremu otroku, da se bo udeležil kakšne od dejavnosti, ki bi mu drugače ostala nedosegljiva«, je dejal Zupančič.

Rotary klub Čatež je v 20. letih delovanja z dobrodelno dejavnostjo mnogim posameznikom in ustanovam z zbranimi finančnimi sredstvi pomagali doseči skoraj da nedosegljive cilje. Zato je klubu za njegove zasluge ob 20-letnici delovanja občina Brežice podelila plaketo, ki jo je predsedniku izročil župan Ivan Molan.

S. G. , Foto: Blaž Rodič

