Prva javna razprava o spremembi zakona o romski skupnosti

5.12.2017 | 11:00

Novo mesto - Skupnost občin Slovenije je v novomeškem Razvojno izobraževalnem centru včeraj pripravila sestanek komisije za integracijo romske skupnosti, na katerem so govorili o predlogu zakona o romski skupnosti. Ta naj bi uredil posebne pravice romske skupnosti, problem prostorskega urejanja in sodelovanja Romov ter enakopravno sestavo sveta romske skupnosti.

Direktor Urada vlade RS za narodnosti Stanko Baluh je povedal, da novi zakonski predlog ne bo pokril vsega, povezanega z Romi, temveč bo določena vprašanja še naprej urejala področna zakonodaja. Zakon bodo zato skušali uskladiti s 16 področnimi zakoni, pri njegovem končnem oblikovanju pa bodo skušali upoštevati vse predloge v okviru javne obravnave, ki bi bili zakonsko sprejemljivi, je dodal.

Sestanka se je po poročanju STA udeležil tudi predsednik Foruma romskih svetnikov Darko Rudaš, ki je izpostavil, da vsi sogovorniki podpirajo spremembo oz. dopolnitev zakona o romski skupnosti, hkrati pa se vsi vpleteni deležniki skušajo izogniti svojim pristojnostim in nalogam. Kot je ocenil, novi zakonski predlog prinaša spremembe na tistih ključnih področjih, ki so usodni za romsko skupnost, od sodelovanja samih Romov pri javni politiki, do njihovih posebnih pravic in prostorskega urejanja.

Predsednik komisije Janez Doltar z novomeške občine pa je menil, da je osnovni problem omenjenega zakonskega predloga njegova prevelika posplošenost. Zakon predvsem našteva pravice Romov, hkrati pa ne postavlja temeljnih zakonskih okvirov, na podlagi katerih bi bili na področjih, kot so na primer izobraževanje in zaposlovanje, učinkoviti, je opozoril in dodal, da predlog s tem, da se naslanja na številne druge zakone, v sedanji oz. nestrnjeni obliki ne zagotavlja učinkovitosti zakona. Da bi bil resnično učinkovit, pa bi moral zakon vsebovati vse, kar se dotika romske skupnosti. Med drugim bi moral okrepiti vlogo centra za socialno delo, s čimer bi zagotovili večji nadzor nad izplačilom socialne pomoči. S pravilno razdeljeno socialno pomočjo bi namreč med Romi izkoreninili revščino in odpravili visoke socialne razlike, je še poudaril Doltar.

Sestanka se je udeležila tudi generalna sekretarka vlade Lilijana Kozlovič, ki pa je tega, kot še poroča STA, predčasno zapustila.

