Zbirajo gradivo o Lojzetu Slaku

5.12.2017 | 17:00

Lojze Slak ne bo nikdar pozabljen (Foto: arhiv DL)

Mirna Peč - Občina Mirna Peč z Dolenjskim muzejem in družino Slak v sklopu ureditve večnamenskih prostorov z muzejem Lojzeta Slaka in Toneta Pavčka pripravlja tudi stalno razstavo o življenju in delu Lojzeta Slaka. Večino gradiva je že zagotovila družina Slak, manjkajo pa jim predmeti in fotografije iz njegovega otroštva oziroma z mirnopeškega območja, je pojasnila Nataša Rupnik iz občinske uprave. Seznam želenega fotografskega gradiva in predmetov je objavljen na spletni strani mirnopeške občine.

S prošnjo po sodelovanju so se obrnili tudi na domačine in preostale, ki bi jih morebiti imeli, da bi jim manjkajoče predmete dostavili do konca decembra oz. najkasneje do sredine januarja prihodnje leto. »Predmete lahko posamezniki prinesejo v tajništvo občine Mirna Peč ali jih predajo učencem osnovne šole Toneta Pavčka, ki jih bodo v naslednjih dveh mesecih zbirali po terenu v okviru šolskega projekta priprave zbornika o harmonikarju Lojzetu Slaku,« je povedala Rupnikova.

Zbrane fotografije bodo predali Dolenjskemu muzeju, kjer jih bodo skenirali in originale vrnili občini, kjer jih bodo lahko znova prevzeli lastniki. Delavci muzeja bodo prosili tudi za podatke, kdo je sedanji lastnik fotografije in ali želi, da se navede na razstavi kot lastnik fotografije ali ne, kdaj, vsaj približno, je bila fotografija posneta, ime in priimek fotografa, če je ta znan, in kdo so ljudje na fotografijah. Če bodo pripravljeni predmete posoditi za razstavo, bodo na občini telefonsko številko in naslov posredovali Dolenjskemu muzeju, avtorja razstave pa se bosta nanje obrnila neposredno in se dogovorila o nadaljnjih postopkih.

M. Ž., S. G.