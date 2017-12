Veselje ob prižigu prazničnih lučk in obisku Miklavža

5.12.2017 | 13:45

Ivančna Gorica - Včeraj se je z slavnostnim prižigom prazničnih lučk in prihodom Miklavža začelo praznovanje veselega decembra v občini Ivančna Gorica. Na prireditvi pred občinsko stavbo, ki sta jo pripravila občina Ivančna Gorica in Zavod Prijetno domače, se je zbralo preko tisoč občank in občanov, zlasti najmlajši pa so z nestrpnostjo pričakovali obisk Miklavža.

Priklicali so ga s pomočjo Pike Nogavičke, ki je s predstavo Pika piše Miklavžu otrokom pričarala veselo razpoloženje, pri tem pa je sodeloval tudi Otroški pevski zbor župnije Stična pod vodstvom mentoric Maje Lampret in Barbare Mestnik. Pred prihodom Miklavža je zbrane nagovoril župan Dušan Strnad, ki je skupaj s publiko prižgal letošnjo praznično okrasitev v Ivančni Gorici. Ivanška občina je tako začela praznovanje veselega decembra, v katerem se bo zvrstila vrsta prireditev.

Zatem se je na prizorišče s konjsko vprego in kočijažem Rajkom Sinjurjem pripeljal Miklavž. Vse otroke je obdaril, obiskovalci pa so lahko obiskali tudi stojnico učencev OŠ Ferda Vesela Šentvid pri Stični s prazničnimi izdelki in stojnico dijakov Srednje šole Josipa Jurčiča Ivančna Gorica, na kateri so otroke obdarili z igračami, ki so jih zbirali v akciji »Ne igram se več, podarim ti svojo igračo«.

Kot so še sporočili iz občine Ivančna Gorica, je za veselo razpoloženje v nadaljevanju poskrbel ansambel Hec, na stojnici TD Krka pa so bili na voljo topli napitki.

S. G., Foto: Gašper Stopar

