Za socialno ogrožene otroke zbrali dobrih 1.200 evrov

5.12.2017 | 14:30

Šmarjeta - Tradicija je že, da OŠ Šmarjeta ob koncu leta povabi na dobrodelni koncert. Tudi na letošnjem so prostovoljne prispevke zbirali za šolski sklad. Športna dvorana je bila polna in veseli so, da so nabrali 1.215 evrov, ki jih bodo pametno porabili.

Kot je povedala ravnateljica šole Nevenka Lahne, bodo s tem denarjem omogočili tudi socialno šibkejšim otrokom možnost obiskovanja šole v naravi, nakup šolskih potrebščin, pomagali bodo pri organizaciji valete, itd., en del pa bodo privarčevali za nove garderobne omarice na zaklepanje, ki si jih učenci močno želijo. Do konca letošnjega šolskega leta bi jih radi uredili vsaj za sedmošolce, osmošolce in devetošolce.

Na uro in pol trajajočem koncertu, katerega rdeča nit so bile vrednote, za katere vzgajajo tudi v projektu Rastoča knjiga, so nastopili vsi trije šolski pevski zbori (dva otroška in mladinski), ansambel Kvinta, mladi harmonikaši pod vodstvom Klemna Hribarja, ter ansambla Ješča vešča in Mr. Jack. Prireditev je povezovala Mojca Gorenc Ban.

»Zahvaljujemo se vsem obiskovalcem za dar, posebna zahvala pa gre donatorjema, podjetju Plastoform, ki je prispeval za vrtec, ter Lepotnemu studiu Lana, ki je daroval v šolski sklad,« je povedala ravnateljica Lahnetova.

L. Markelj, foto: A. Lindič

