Zavezani k poslanstvu ozaveščanja o pomenu pitja zdrave vode iz pipe

5.12.2017 | 19:20

Brežice - V javnem podjetju Komunala Brežice želijo javnost seznaniti o prednostih pitja vode iz pipe, in sicer o njenem pozitivnem vplivu na naše zdravje in počutje, ter opozoriti na pomen ohranjanja naravnih virov in ekosistema v obliki projekta Zdravo bolj zdravo - voda.

K njihovi ideji ozaveščanja o pomenu pitja vode iz pipe – od tega, da je cenejša in vedno dostopna, do tega, da manj obremenjujemo okolje, kot če bi pili vodo iz plastenk –, so pristopili tudi javni zavodi.

Kot so sporočili iz podjetja, so se prejšnji teden k poslanstvu ozaveščanja o pomenu pitja zdrave vode iz pipe med zaposlene, mladino in ostale občane ter poslovne partnerje zavezali še Osnovna šola Velika Dolina, Zavod za podjetništvo, turizem in mladino Brežice ter Zavod za šport Brežice. Ob prejemu potrdila so prejeli tudi steklene vrče in pravico do uporabe logotipa projekta.

Osnovni šoli Velika Dolina in Zavodu za šport Brežice je potrdila predal Darko Ferlan, vodja sektorja gospodarskih javnih služb Javnega podjetja Komunala, Zavodu za podjetništvo, turizem in mladino Brežice pa Jasmina Butara, ki vodi projekt.

S. G., Foto: Komunala Brežice