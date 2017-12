Starejši prebirali sodobne pravljice

5.12.2017 | 14:50

Ob zaključku projekta je pravljičar Žiga X Gombač otrokom Vrtca Mavrica povedal eno sodobno pravljico.

Trebnje - V Domu starejših občanov Trebnje so letos postavili novo vizijo, s katero še bolj spodbujajo ustvarjalnost vsakega posameznika. Zato so se na začetku jeseni priključili projektu Lahkonočnice, ki med drugim poteka tudi po domovih v Ljubljani, Postojni in Mariboru.

»Lahkonočnice so zakladnica zvočnih pravljic, ki jih za nas pripravljajo sodobni slovenski pravljičarji, k sodelovanju pa smo povabili tudi mlade ilustratorje. Posebnost je, da jih berejo starostniki,« je dejala Tanja Kos iz podjetja A1, ki sodeluje pri projektu. V Trebnjem je k izzivu pristopilo šest stanovalcev. Vsak izmed njih je prejel svojo sodobno slovensko pravljico in s pomočjo delavnic, ki sta jih vodila Jernej Kuntner in Jure Longyka, so jih naučili interpretacije. Na koncu so njihovo pripovedovanje tudi posneli in objavili na spletu, kjer jih lahko otroci sedaj poslušajo. Direktorica trebanjskega doma starejših občanov Mateja Ribič meni, da s tem preko sodobnih tehnologij krepijo medgeneracijske vezi. Alojz Kafol, eden izmed udeležencev projekta, je dejal, da so današnje pravljice nekoliko drugačne, kot do bile včasih, a kot dodaja pravljičar Žiga X Gombač, sporočilnost ostaja enaka.

Trenutno je objavljenih 74 pravljic, vsak dan do začetka januarja pa bodo na spletno stran projekta naložili po eno novo pravljico.

Besedilo in fotografije: R. N.

