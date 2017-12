Dan slovenske hrane na OŠ Šmihel

5.12.2017 | 14:40

Novo mesto - V petek, 17. novembra, smo na OŠ Šmihel Novo mesto obeležili dan slovenske hrane s tradicionalnim slovenskim zajtrkom in kosilom. Ob zajtrku, ki ga sestavljajo kruh, maslo, med, mleko in jabolko, smo se z učenci pogovorili o zdravi prehrani, o pridelavi in predelavi domače hrane ter zdravem načinu življenja. S tem projektom poudarjamo pomen zajtrka in spodbujamo prehranjevanje s hrano iz lokalnega okolja, živila morajo biti pridelana in predelana v Sloveniji.

Ta dan so učenci izbirnega predmeta sodobna priprava hrane pod vodstvom učiteljice Nade Šterk pomagali našim šolskim kuharicam pri pripravi kosila. Za glavno jed so pripravili ričet. Ričet je narodna jed, ki so jo kuhali že v 19. stoletju. Je nasitna in zdrava, saj vsebuje veliko zelenjave in malo mesa. Vsa zelenjava je pridelana v Sloveniji. Za poobedek so pripravili sadno solato iz različnih vrst sadja. Učenci so sodelovali tudi pri razdelitvi hrane. Kosilo je bilo odlično pripravljeno, učencem in delavcem šole je zelo teknilo.

Drugošolci so o zajtrku in kosilu povedali:

Zajtrk mi je bil zelo všeč, redno zajtrkujem tudi doma.

Všeč mi je bilo, ker smo šli sami iskat in si namazali kruh.

Vse je bilo zelo dobro, vse sem poskusil, rad imam mleko, zato sem ga šel iskat dvakrat.

Zelo dober je bil zajtrk, pa tudi kosilo, sem se zelo najedla.

Dober zajtrk, prijetno je bilo, ker smo lahko se usedli za mizo kamorkoli.

Odličen zajtrk, doma ne zajtrkujem, ker se mi mudi.

Užival sem pri kosilu, ričet je bil super, zelo sem se najedel.

Helena Murgelj

