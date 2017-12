Ustvarjalne delavnice za prihajajoči bazar

5.12.2017 | 14:50

Mirna Peč - V četrtek, 23. novembra, smo imeli vsi učenci OŠ Toneta Pavčka tehniški dan. V različnih delavnicah smo ustvarjali izdelke, namenjene za bazar. Učenci so bili nekaj dni prej obveščeni, v katero delavnico bodo vključeni.

Od 1. do 4. razreda so imeli razredne delavnice, kjer so vsi delali enake izdelke. V 1. b so izdelovali okraske za novoletno jelko, parkirne ure in voščilnice, v 1. a pa jelenčke in novoletne kaktuse.

Drugošolci so delali smrečice, hiške in obeske snežakov. Tretješolci so izdelovali vrečke iz blaga, napolnili so jih s sivko. Učenci iz 4. razreda so izdelovali okraske in svečnike.

Od 5. razreda naprej so bili učenci razvrščeni mešano po delavnicah z različnimi vsebinami, kot so jih določili učitelji. V likovni učilnici so učenci slikali na prevleke za okrasne blazine in jih tudi pobarvali. V gospodinjski učilnici je dišalo po razpokančkih in žepkih z marmelado, saj so učenci v tej delavnici pekli božično pecivo. Vsem, ki so stopili pogledat naše pridne peke, je zadišalo po čokoladi.

V glasbeni učilnici so učenci pripravljali venčke. Izdelovali so jih iz smrekovih vejic in mahu, za obliko pa jim je služil oblikovani stiropor. V učilnici za fiziko so učenci izdelovali angelčke iz papirja. Nekatere učenke so izdelovale tudi snežinke iz pokrovčkov.

Skupina učencev je z naravnimi materiali okraševala cvetlične lončke, v šolski knjižnici pa so ustvarjali voščilnice ter verižice iz papirja. V učilnici za tehniko in tehnologijo so izdelovali angelčke iz lesa ter božične smreke iz lesenih palčk in volne. V fotografski delavnici so učenci razvijali fotografije domačega kraja.

Ena izmed delavnic je potekala v multimedijski učilnici, kjer so učenci na plakate izdelali vabila za bazar, izbirali praznično glasbo, ki bo predvajana na bazarju in v programu Powerpoint pripravili predstavitev o poteku tehniškega dne.

Člani novinarskega krožka pa smo hodili po vseh delavnicah, spraševali in fotografirali učence pri delu. V pogovoru z učiteljico Gordano Kmetič, koordinatorico bazarja, smo izvedeli, da bazar, na katerem se ob pestri paleti pripravljenih izdelkov družimo s starši in ostalimi obiskovalci, organiziramo že blizu 10 let. Učiteljica je tudi poudarila, da vloga organizatorice ni naporna, je pa odgovorna. Dodala je, da pri izvedbi delavnic in bazarja sodelujejo vsi učitelji, vsak ima svojo zadolžitev, tako da se delo porazdeli. Seveda pa tudi izkušnje po več letih pripomorejo, da vse poteka utečeno.

Učenci so se na delavnicah zelo zabavali. Povedali so nam, da so bili z delavnicami zadovoljni in da so se imeli zelo dobro. Družili so se z ostalimi v skupini in dobili tudi nekaj novih izkušenj.

Verjamemo, da bo bazar tako zaradi truda učencev kot učiteljev zelo uspešen in da bo vsak izmed obiskovalcev našel nekaj, kar bo krasilo dom in v njem pričaralo krasno praznično vzdušje.

Člani novinarskega krožka OŠ Toneta Pavčka