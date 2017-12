Dijaki ETRŠ na štirinajstdnevni delovni praksi na Malti

5.12.2017 | 15:00

Brežice - V letošnjem šolskem letu smo se uspešno prijavili na razpis programa Erasmus+, individualna mobilnost. Projekt ETRŠ Brežice »Let's Do It« bo v dveh letih omogočil štiridesetim dijakom naše šole opravljanje delovne prakse v tujini. V prvi polovici novembra je deset dijakov nabiralo delovne izkušnje na Malti, v drugem polletju pa bomo poslali deset dijakov tretjega letnika programov ekonomski tehnik in predšolska vzgoja na Portugalsko.

Ta aktivnost je med mladimi zelo priljubljena, saj dobijo priložnost sporazumevati se v angleškem jeziku in izboljšajo jezikovne veščine, preizkusijo se v samostojnem življenju v tujini, spoznavajo novo kulturno okolje in si pridobijo pomembne izkušnje za življenje.

Na osnovi različnih kriterijev so bili izbrani med trinajstimi prijavljenimi kandidati Urška Baškovič, Hana Krivić, Simona Zagorc, Nina Kavčič, Nuša Medvešek, Kaja Šetinc, Suzana Stipič, Lana Vogrinc, Sara Ban in Arian Delić. Na Malto so potovali 3. novembra in se vrnili 17. novembra. Spremljali sva jih razredničarka Katja Bogovič in organizatorka prakse Elena Mlakar. Delali so večinoma v storitvenih podjetjih na področju turizma, prodaje nepremičnin, trgovine na drobno, revizije in finančnega svetovanja. Dijaki so se izkazali in bili pohvaljeni s strani delodajalcev. Nekateri bodo dobili referenčna pisma, ki jim bodo v pomoč pri iskanju zaposlitev.

Vsi dijaki so prejeli dokument Europas mobilnost, v katerem je navedeno, katere kompetence in veščine so si pridobili na delovnem mestu. Svoje izkušnje bodo razširjali med sošolci in ob priložnostih, kot sta informativni in karierni dan.

Nekateri pa so svoje izkušnje tako opisali:

S svojim delovnim dnevom začnem ob 8.30, končam pa ob 17. uri. Delam v podjetju NEXIA BT, ki se ukvarja s ponujanjem računovodskih in revizijskih storitev na mednarodnem trgu in deluje v več kot 120 državah. Dokumente urejam po abecednem zaporedju in jih shranjujem v mape. Delala sem v treh različnih pisarnah, v eni izmed njih sem vpisovala delovne ure zaposlenih. V pisarni je v različnih sektorjih zaposlenih več kot 200 delavcev. Zaposleni so izredno prijazni, pri delu mi vse podrobno razložijo in mi svetujejo. (Hana)

Z Arianom sva zaposlena v podjetju Malta 5D v Valletti. Nagovarjava turiste na ulici, da si ogledajo 25-minutni film o malteški zgodovini, ter jim pomagava pri iskanju poti do posameznih znamenitosti v mestu. Pri svojem delu sva uspešna in zadovoljna, saj sva spoznala veliko zanimivih ljudi in si zaslužila lepo provizijo. (Nuša)

Delamo v JMC Real Estate agenciji. Obnavljamo prodajne oglase na spletni strani agencije »maltapark.com« in po telefonu komuniciramo s strankami. (Lana)

S Simono sva delali v supermarketu Greens, ki je zelo lepo urejen. Pretežno sva urejali njihovo spletno stran. Za svoje delo sva bili pohvaljeni in dobili sva referenčno pismo najine mentorice. (Urška)