Dijakinje biotehniške gimnazije obiskale Evropski parlament

5.12.2017 | 15:05

Novo mesto - Dijakinje 3. letnika novomeške biotehniške gimnazije Nina Roženbergar, Arja Ilar in Tajda Gajić so se v petek, 17. novembra, udeležile simulacije delovanja Evropskega parlamenta (Evrošola) v Strasbourgu. Udeležba na Evrošoli je bila nagrada za njihovo sodelovanje v programu Šola ambasadorka Evropskega parlamenta. Slovensko ekipo so sestavljali še po trije dijaki iz šestih srednjih šol.

Skupaj z okoli 500 vrstniki iz dvaindvajsetih držav EU so za en dan prevzele vlogo evropskih poslancev. Dan se je začel s predstavitvami držav s katerih so prihajali dijaki, nato so jim predstavniki Evropskega parlamenta prikazali delovanje Evropske unije, podpredsednik Evropskega parlamenta Rainer Wieland, pa je odgovarjal na vprašanja dijakov o aktualnih težavah in o prihodnosti EU.

V drugem delu obiska so v svoji skupini, ki se je ukvarjala s človekovimi pravicami in varnostjo, sodelovale pri pripravi mnenja in predlogov ukrepov, ki so bili kasneje predstavljeni na zasedanju v veliki dvorani EP. Udeleženci Evrošole so razpravljali še o naslednjih temah: okolje in obnovljivi viri energije, razvojna pomoč, prihodnost Evrope, migracije in integracija ter zaposlovanje mladih.

Po spoznavanju Evropske unije in izmenjavi mnenj z vrstniki iz različnih delov Evrope, so imeli dijaki zvečer še nekaj časa za ogled Strasbourga.

Euroscola – 17. november 2017: https://www.youtube.com/watch?v=-qN1gp10iPs

N. J.

