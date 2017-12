Znan obraz ima svoj glas

5.12.2017 | 15:10

Krško - V četrtek, 30. novembra, smo na OŠ Jurija Dalmatina Krško imeli dobrodelno prireditev. Glavni namen je bil zbiranje denarja za šolski sklad. Idejo o prireditvi smo črpali iz televizijske oddaje Znan obraz ima svoj glas. Glavna gostja je bila pevka Nuška Drašček. Po prireditvi, s prečudovitimi točkami naših učencev, pa smo se lahko okrepčali in tudi kaj kupili.

Nastja Jan, 9. a

V četrtek, 30. novembra, smo imeli dan šole. V šolo smo prišli ob štirih, saj dopoldne nismo imeli pouka. Zbrali smo se v matičnih učilnicah in pojedli malico. Po malici smo se odpravili v veliko telovadnico, kjer je bil kulturni program. Kmalu so začeli prihajati tudi starši. Ob petih pa se je pričel program – Znan obraz ima svoj glas. Na prireditev je prišla tudi znana slovenska pevka, ki je prav tako nekoč obiskovala našo šolo (1. razred), Nuška Drašček. Nekateri učenci so peli, drugi pa plesali. Bilo je veliko smeha in zabave. Šola je zbrala 1811 evrov za šolski sklad. Po prireditvi so se prodajale srečke in še veliko dobrot. Res je bilo zabavno. Komaj čakam naslednji dan šole, ki bo prav tako vesel in poln zabave.

Vanja Vučajnk, 7. c

Četrtek, 30. novembra, je bil za nas učence in delavce šole prav poseben dan. Na šoli smo izvedli oddajo Znan obraz ima svoj glas. Ta je bila polna plesa, petja in zabave. »Oddaja« je bila na sporedu ob 17.00. Učenci smo se že eno uro prej zbrali v svojih matičnih učilnicah, vendar brez skrbi, nič več nismo videli od vas, le prej smo se lahko posedli v dvorano. Še pred začetkom oddaje smo si lahko gledalci ogledali producenta na delu. Nato pa se je začelo zares. Najprej smo spoznali žirijo, ki je vse nastope in voditelja pozorno spremljala.

Da pa bi začeli živo, je poskrbela Nuška Drašček, ki je nastop otvorila s pesmijo. Po odpeti pesmi smo na vrsto prišli učenci. Na odru se je plesalo in pelo, tako da se je oder ves čas tresel. Ker se med vsako oddajo zavrtijo še oglasi, smo jih priredili tudi mi. Tako smo vsi izvedeli, kdaj se uporablja vitamin C in katere banane so najboljše. Šola je imela to čast, da sta nas obiskala tudi »Nika Zorjan« in »Elvis Presley«. Pri nastopu Nike so plesalke tudi zaplesale. Te so nam bile zelo znane. Le od kod? Po izrazih na obrazih žirije so se nastopajoči odlično izkazali. Bravo!

Po predstavi, seveda, nismo mogli iti domov lačni in žejni. V prostorih naše šole je potekal srečelov, prodaja ročno narejenih izdelkov, čaja, rogljičkov, krofov … Vse je bilo okusno. Torej za zaključek… Če se predstave niste udeležili, vam povem, da ste zamudili veliko zabave. Ob tem pa vas lahko pomirim in povabim na naslednjo dobrodelno prireditev, ki bo v naslednjem letu. Res, da bo drugačna, vendar zagotovo krasna.

Hana Habinc, 9. c

Galerija