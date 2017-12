Obisk 1. a v Domu upokojencev Sevnica

5.12.2017 | 14:55

Sevnica - V teh prazničnih dneh smo se učenci 1. a in učiteljici odpravili v Dom upokojencev Sevnica. Namen medgeneracijskega sodelovanja je povezovanje generacij, spoznavanje in medsebojno razumevanje. In to smo ta dan doživeli. Preživeli smo prijetno urico z oskrbovanci doma in Franjo Svažič, ki nas je popeljala po domu. Med učnim sprehodom smo spoznavali dom, različne prostore in zaposlene na svojih delovnih mestih, ki so z veseljem poklepetali z nami. S stanovalci smo reševali miselne igre in iskali skrite besede. Vsi skupaj smo ugotovili, da je nalogo lažje opraviti skupaj in s sodelovanjem.

V šolo smo se vrnili polni prijetnih vtisov in v mislih že snovali sladoledni dan ter naše skupne gibalne urice na prostem, ko bo zunaj spet toplo.

Prvošolci 1. a in učiteljici OŠ Sava Kladnika Sevnica

