50 let v vrtčevskih copatkih

5.12.2017 | 15:20

Krmelj - V sredo, 29. novembra, smo s svečano prireditvijo v telovadnici Osnovne šole Krmelj obeležili 50 let delovanja vrtca pri šoli. Zanimiv program, ki so ga pripravili otroci in vzgojiteljice, je popestril obisk muce Copatarice. Zelo veseli smo bili, da je bila z nami prva generacija otrok krmeljskega vrtca in njihove vzgojiteljice. Za presenečenje večera je poskrbel domačin Vili Resnik, ki je z zborom odpel pesem Ko si na tleh.

Praznovanje se je nadaljevalo naslednji dan v vrtcu, ko so učenci 3. razreda in učitelji pod vodstvom učiteljice Mojce Tomažin zaigrali istoimensko pravljico za vrtčevske otroke. In kot se za vsak rojstni dan tudi spodobi, je na koncu sledila še rojstnodnevna torta, ki sta jo pomagali razrezati ga. ravnateljica Gusta Mirt in njena pomočnica za vrtec, ga. Tanja Culetto. Odprli so darilo, v katerem je bilo sladko presenečenje, ki ga je otrokom na prireditvi izročila predsednica KS Krmelj Slavica Mirt.

Vse najboljše, vrtec! Naj bo nadaljnja pot uspešna kot do sedaj.

Ines Colner in Sara Gačnik