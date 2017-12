Bonton v knjižnici

5.12.2017 | 15:15

Novo mesto - V ponedeljek, 20. novembra, so učenci tretje skupine podaljšanega bivanja OŠ Šmihel Novo mesto skupaj z učiteljico obiskali šolsko knjižnico, kjer jih je lepo sprejela knjižničarka Marjetka Dragman.

Pripravila je zanimivo in poučno uro. Učenci so se posedli na stolčke okoli mize. Razdeljeni so bili v dve skupini. Skupini sta si najprej izbrali ime, in sicer Leteči kužki in Zlati orli. Učenci so morali dobro poslušati navodila. Najprej so člani skupin poiskali živali, ki se skrivajo v besedi SLOVENIJA. Iz črk je bilo možno sestaviti kar 12 živali, skupini sta jih našli štiri oziroma pet. Izvedli so igro, kako se poznajo med seboj, tudi tako, da zaprejo oči in prepoznajo sošolčev glas. Ugotovili smo, da se dobro poznajo tako po imenu kakor po glasu. Zanimiva je bila igra, kako dobro se med seboj poslušajo. V paru so pripovedovali, kaj delajo v prostem času. Poleg je bil še en poslušalec. Bili so uspešni, a marsikaj je kdo še pozabil potem povedati.

V knjižnici veljajo pravila. Ugotavljali so, kaj lahko delajo in česa ne. Ena skupina je zapisala 10-krat DA, kaj se v knjižnici dela, druga skupina 10-krat NE, kaj se v knjižnici ne dela. Potem sta skupini drug drugo dopolnili. Igrali so se pantomimo, in sicer so z gibi pokazali poklice. Prepoznali so poklic natakarice, gasilca, frizerke, krojača. V ugibanju so bili uspešni. Knjižničarka je imela pripravljene še uganke o teh poklicih, če bi se zataknilo.

Ob koncu so izvedli kratek kviz, in sicer: zakaj se uporablja bralno znamenje, kje so knjige v knjižnici, za koliko časa si jih lahko sposodimo, kaj pomeni izraz podaljšati knjigo. Ob koncu so izvedeli, da letos praznuje 60 let Muca Copatarica.

Za učence je bila knjižničarska ura drugačna, izvirna in poučna, zato so knjižničarki obljubili, da jo bodo še obiskali, saj so se veliko novega naučili. Takih ur si še želijo.

Helena Murgelj

Galerija