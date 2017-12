Voda – od mita do arhitekture

5.12.2017 | 14:45

Birčna vas, Tolmin - V četrtek, 30. novembra, je bilo v Tolminu zaključno strokovno srečanje projektov 27. Dnevi evropske kulturne dediščine in 5. Teden kulturne dediščine Slovenije. Udeležili smo se ga predstavniki Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Ministrstva za kulturo, muzejev, galerij, različnih društev in vzgojno-izobraževalnih zavodov Slovenije.

Z izbiro teme, Voda – od mita do arhitekture, se je Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije z ostalimi udeleženci pridružil skupni evropski temi, ki je bila letošnje leto posvečena dediščini in naravi. Pod okriljem Sveta Evrope in Evropske unije je na področju kulture sodelovalo 50 držav in 6.000 mest. 30.000 kulturnih spomenikov je obiskalo več kot 20 milijonov obiskovalcev. V Sloveniji in v zamejstvu je bilo v 162 krajih organiziranih kar 400 dogodkov. Slovenija je tako dosegla prvo mesto v Evropi po številu dogodkov na 100.000 prebivalcev.

Strokovnega srečanja sem se udeležila tudi koordinatorica projekta OŠ Šmihel, Podružnica Birčna vas, Vida Šter. Na srečanju sem predstavila delo v okviru projekta »Uršenski beč ne presahne«.

Predstavitve udeležencev so pokazale veliko pestrost in obilo kvalitetno načrtovanih ter izpeljanih projektov, ki so se zaključili z zanimivimi prireditvami. Dogodki so povezali več kot 17.500 otrok, prireditev pa se je skupaj udeležilo kar 35.500 obiskovalcev.

To zanimivo strokovno srečanje smo udeleženci zaključili z ogledom razstave »Posočje 1945– 1947« v Tolminskem muzeju in z ogledom nemške kostnice, spomenika 1. svetovne vojne.

Udeleženci srečanja smo Tolmin zapustili z bogatimi vtisi in v mislih že načrtovali naloge za naslednje leto. Evropska komisija je leto 2018 razglasila za Evropsko leto kulturne dediščine. Izbrana je tema »Naša dediščina: kjer preteklost sreča prihodnost«. V leto kulturne dediščine smo vstopili 3. decembra, na dan, ko se je rodil naš največji slovenski pesnik, dr. France Prešeren.

Vida Šter