Praksa na Irskem

5.12.2017 | 15:35

Novo mesto, Dublin - Iztok, Sara, Gaja, Jasmina, Jan, Adrijana in Tinkara, dijaki 4.d razreda Ekonomske šole Novo mesto, smo se letos udeležili prakse v tujini. Odšli smo na Irsko v mesto Dublin, kjer smo bivali in opravljali prakso kar tri tedne.

Iz Novega mesta smo se v nedeljo, 15. oktobra, ob 11 uri v kombiju GoOpti vsi navdušeni in polni pričakovanj odpeljali novim dogodivščinam naproti. Po triurni vožnji smo prispeli na letališče Marco Polo v Benetkah, kjer smo skoraj dve uri in pol čakali na let. Ta čas smo oddali kovčke in se sprehajali po trgovinah. Vzleteli smo z enourno zamudo, tako da smo v Dublin prišli okrog devete ure zvečer. Zaradi slabega vremena se nismo dobili s predstavnico Internsplusa Margaret, kot je bilo sprva načrtovano, ampak smo se s kombijem odpeljali do družin, kjer smo po dva ali trije skupaj bivali tri tedne.

Naslednji dan smo vsi ostali pri družinah. Zaradi orkana Ophelia javnega prevoza ni bilo, ravno tako pa so bile zaradi varnosti zaprte šole in podjetja. Bili smo prestrašeni, saj nismo vedeli,kaj pričakovati, a se je za nas vse dobro izšlo.

V torek smo se v Guiness Businnes Centru končno dobili s predstavnico Internsplusa Margaret, ki nam je dala napotke za službo, nekaj malega pa nam je tudi povedala o družinah in o celotnem Dublinu. Nekateri so začeli delati še isti dan, ostali pa smo odkrivali ulice Dublina in z delom pričeli šele naslednji dan. Opravljali smo različna medijska dela (največ dva skupaj) pri različnih delodajalcih, kjer smo se veliko naučili.

Poleg opravljanja prakse smo imeli tudi dovolj prostega časa za ogled mesta in obiske trgovin ter nakupovalnih centrov, bili pa smo tudi na premieri filma svetovno znanega boksarja Conorja McGregorja. Ob sobotah smo se vsi skupaj odpravili na različne izlete in oglede. Prvo soboto smo si ogledali muzej Dublinia in muzej voščenih lutk, na koncu pa smo se z vlakom odpravili do obale. Teden kasneje smo šli do mesta Kilkenny, kjer smo si ogledali grad in mestne znamenitosti, nato pa smo odšli še v Glendalough na ogled znanih jezer. V času našega bivanja na Irskem so v Dublinu 31. oktobra praznovali Halloween. Nekateri smo se na ta dan našemljeni odpravili v hiši strahov in na prižig ognjemeta.

Ob nedeljah smo bili prosti. Ta čas smo izkoristili za spoznavanje z družinami, počitek ali pa ogled mesta in znamenitosti. Vsakodnevno smo pri družinah tudi zajtrkovali in obilno večerjali, za kosilo pa smo dobili sendvič in posladek za na pot, tako imenovane ‘lunch pakete’.

Zadnji dan je bil dokaj čustven, saj smo se poslavljali od družin in delodajalcev, vseeno pa smo se veselili vrnitve domov. V soboto, 4. 11. 2017 smo ob 9 uri s kombijem odšli do Letališča Dublin, kjer smo imeli ob dveh let, okrog enajste ure zvečer pa smo prispeli domov, kjer so nas z navdušenjem pričakali starši, ki so nas že zelo pogrešali.

Kljub temu da je bilo v Dublinu hladno, smo vsi zelo zadovoljni in hvaležni za to odlično izkušnjo. Čas nam je minil prehitro. Naučili smo se ogromno novih stvari, poleg tega pa smo postali tudi samostojnejši in odgovornejši.

Gaja Bajc in Sara Bale

