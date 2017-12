Z avtom se je prevrnila na bok, sopotnika, ukleščenega pod vozilom, rešili gasilci

5.12.2017 | 20:20

Črnomelj - Danes ob 14.35. se je na cesti Vinica - Črnomelj, v Kanižarici zgodila huda prometna nesreča, zaradi katere je bila cesta več kot dve uri zaprta.

Po poročanju Regijskega centra za obveščanje se je voznica osebnega vozila prevrnila na bok, pri tem pa je sopotnik ostal ukleščen pod vozilom. Gasilci PGD Črnomelj so zavarovali kraj nesreče, s tehničnim posegom dvignili vozilo in rešili poškodovanega, odklopili akumulator, pomagali reševalcem, oljne madeže posipali z vpojnim sredstvom ter vozilo postavili na kolesa. Reševalci nujne medicinske pomoči ZD Črnomelj so voznico oskrbeli v zdravstvenem domu Črnomelj, poškodovanega sopotnika pa odpeljali na zdravljenje v Splošno bolnišnico Novo mesto.

Ob 17.46 pa se je zgodila še ena prometna nesreča na belokranjskih cestah, in sicer na cesti Podzemelj – Krasinec. Voznik osebnega vozila je s ceste zapeljal na njivo. Gasilci PGD Črnomelj so mesto nesreče zavarovali in razsvetljevali ter odklopili akumulator vozila, poškodovanega pa so oskrbeli v Zdravstvenem domu Metlika.

S. G.