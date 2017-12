Danes ponoči je obdaroval Miklavž, v Radovici pa že včeraj zvečer

6.12.2017 | 07:45

Radovica - Danes goduje sv. Miklavž, ki ga imajo zaradi njegovega obdarovanja še posebej radi otroci. A če danes vsi vemo, da je Miklavž prvi od treh dobrih decembrskih mož, pa temu vedno ni bilo tako.

Kot piše Niko Kuret v knjigi Praznično leto Slovencev, je bil v Beli krajini Miklavž dolgo časa samo gost podeželskega izobraženstva in polizobraženstva, ljudstvo pa ga ni poznalo. Na Dolenjskem pa je miklavževanje po drugi svetovni vojni skoraj povsem zamrlo. Tu in tam se je še pojavilo, se nekaj časa obdržalo, pa spet prenehalo. V nekaterih dolenjskih krajih pa miklavževanja niso nikoli poznali. Miklavž je imel tudi spremstvo, najpogosteje parkeljne, ponekod pa tudi angele, smrt s koso in gonjača.

A če Miklavž večino »obišče« doma, pa že okrog 15 let Miklavž s spremstvom prihaja v goste Radovičanov. Najprej sta hodila s parkeljnom od hiše do hiše in vaščanom podarila skromna darilca. Potem so farani pričakali Miklavža v stari šoli, letos pa je drugič Miklavž s spremstvom prišel v farno cerkev Marije Vnebovzete. Otroci so pripravili program, nato pa je Miklavž vsakega posebej obdaril. Prav vsak od otrok v župniji, od novorojenčka do konca osnovne šole, je prejel darilo v platneni vrečki.

Po darila pa so lahko prišli tudi otroci od drugod, seveda na željo in s prispevkom njihovih staršev. Letos so tako pripravili več kot 100 daril. Včeraj pa je poleg metliškega kaplana Mitje Buliča prišel na radovsko miklavževanje tudi novomeški škof Andrej Glavan s sodelavci, ki je Miklavžu posodil svojo kapo. Seveda pa niso manjkali niti parkeljni, ki pa so se greli le ob ognju pred cerkvijo.

Besedilo in fotografije: M. Bezek-Jakše

