Vlada danes v Posavju

6.12.2017 | 08:10

Predsednik vlade Miro Cerar in okoljska ministrica Irena Majcen sta se v Posavju, natančneje v Brežicah, nazadnje mudila konec septembra, ko so slavnostno odprli HE Brežice. (Foto: A. N., arhiv DL)

Cerklje ob Krki, Krško - Člani vlade, ki so se včeraj mudili v Zasavju, bodo svoj dvodnevni regijski obisk danes nadaljevali v Posavju. V Vojašnici Jerneja Molana v Cerkljah ob Krki se bodo najprej sešli na delovnem posvetu vlade in si ogledali tamkajšnje letališče. Nato se bodo podali na ločene obiske in srečanja ter obisk končali z zaključnim srečanjem v Krškem.

Kot so zapisali na uradni vladni spletni strani, želi vlada z okrepljeno komunikacijo s slovenskimi regijami in občinami, s stalnim stikom in sprotnim reševanjem odprtih zadev pospešiti uresničevanje razvojnih ambicij posameznih regij.

V sklopu današnjega obiska v Posavju bodo obiskali več posavskih podjetij in javnih zavodov, se srečali z župani in s predstavniki nevladnih organizacij. V Krškem se bodo udeležili posveta z območnimi gospodarstveniki in v Sevnici posveta o socialni ekonomiji. Večernega zaključnega srečanja Regionalni razvojni dialog za Posavje v Kulturnem domu Krško se bo udeležil tudi predsednik vlade Miro Cerar. Premier bo pred tem obiskal brežiško podjetje Kovis, sevniški Stilles in Nuklearno elektrarno Krško (Nek).

Izpostavljamo le nekaj dogodkov današnjega vladnega obiska:

Državna sekretarka Ana Medved, ki nadomešča bolniško odsotno ministrico za zdravje Milojko Kolar Celarc, bo obiskala Splošno bolnišnico Brežice in se v Krškem sestala z vodstvi posavskih zdravstvenih domov.

Minister za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravko Počivalšek bo obiskal posavska podjetja Geotech, Resistec, Stilles, Siliko, Kopitarna, Tanin in Daka, v Krškem se bo udeležil posveta z območnimi gospodarstveniki.

Ministrica za obrambo Andreja Katič bo obiskala Nek, še pred tem se bo sešla z radeškim županom Tomažem Režunom in obiskala krške poklicne gasilce.

Notranja ministrica Vesna Györkös Žnidar bo obiskala postajo mejne policije na Obrežju in brežiško policijsko postajo, minister za pravosodje Goran Klemenčič se bo mudil na Okrožnem sodišču v Krškem in na tamkajšnjem okrožnem državnem tožilstvu, obiskal bo še Prevzgojni dom Radeče.

Ministrica za okolje in prostor Irena Majcen si bo med drugim v Kostanjevici na Krki ter v Krški vasi ogledala izvedbo protipoplavne ureditve.

Ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Anja Kopač Mrak bo med drugim obiskala leskovško podjetje Willy Stadler in dom upokojencev v Krškem.

Minister za infrastrukturo Peter Gašperšič si bo v Občini Sevnica ogledal tamkajšnje infrastrukturne projekte, v Krškem bo obiskal bo Šolski center Krško - Sevnica in si ogledal gradbišče mosta preko Save v Žadovinku pri Krškem. Obiskal bo še Termoelektrarno Brestanica (TEB) in Nek.

Podrobnejši program današnjega obiska vlade v Posavju je v spodaj priloženem dokumentu. Na terenu bo seveda tudi naša novinarska ekipa, tako da bomo foto utrinke in aktualne informacije objavljali na naši Facebook strani in seveda na spletnem portalu, ki ga prebirate.

S. G.

