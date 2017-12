Občini Krško in Ivančna Gorica, prejemnici certifikatov Branju prijazna občina

6.12.2017 | 10:20

Prejemniki letošnjih certifikatov (Foto: G. Stopar)

Kranj, Krško, Ivančna Gorica - Združenje splošnih knjižnic, ministrstvo za kulturo in Skupnost občin Slovenije so v avli Mestne občine Kranj v ponedeljek podelili prve nazive Branju prijazna občina. Prejelo jih je 18 slovenskih občin: Ivančna Gorica, Krško, Šmartno pri Litiji, Velike Lašče, Ljubljana, Kranj, Črna na Koroškem, Hrastnik, Hrpelje-Kozina, Kamnik, Prevalje, Radovljica, Slovenske Konjice, Sveti Andraž v Slovenskih Goricah, Škofja Loka, Trzin, Tržič in Žalec.

"Z nazivom želimo poudariti aktiven prispevek občine za izboljšanje bralne pismenosti, spodbujanje branja in razvoj bralne kulture v lokalni skupnosti," pravijo organizatorji natečaja in dodajajo, da je v aktualnih tehnološko zelo spremenjenih razmerah spodbujanje branja in dojemanje branja kot vrednote prav poseben izziv ter pomembna naloga družbe kot celote.

"Socialni in ekonomski uspeh posameznika in posledično celotne družbe je v veliki meri odvisen od stopnje bralne pismenosti. Raziskava Bralna kultura in nakupovanje knjig v RS iz leta 2014 je pokazala, da v Sloveniji število bralcev upada in da je branje premalo cenjena aktivnost posameznika," dodajajo.

KRŠKO

Urška Lobnikar Paunović, Melita Čopar in Vili Planinc (Foto: Občina Krško)

"Gre za priznanje občinam, ki uspešno izvajajo in podpirajo ukrepe za izboljšanje bralne pismenosti, spodbujanje branja in razvoj bralne kulture. V imenu Občine Krško, ki je na tem področju v sodelovanju z Valvasorjevo knjižnico Krško v tem letu pripravila številne dogodke in projekte, je priznanje prejela direktorica občinske uprave Melita Čopar. Dogodka pa sta se udeležila tudi direktorica Valvasorjeve knjižnice Krško Urška Lobnikar Paunović in Vili Planinc, strokovni sodelavec Valvasorjeve knjižnice Krško," so ob tem dogodku zapisali v sporočili za javnost na krški občini.

IVANČNA GORICA

Na podelitvi je bilo več predstavnikov Občine Ivančna Gorica. (Foto: G. Stopar)

Iz Ivančne Gorice pa so sporočili, da je v njihovi občini res veliko izvajalcev bralnih dejavnosti, od vrtcev, šol, JSKD do samostana, muzeja, društev, občina pa jih finančno in moralno podpira. Župan Dušan Strnad je tudi promotor branja.

"Živimo v občini z bogato literarno in duhovno dediščino, od Stiških rokopisov, to je dom prvega slovenskega romana, prve povesti, prvega pesniškega almanaha itd. Skoraj vsak drugi občan je že prestopil prag knjižnice, bralne dejavnosti so del našega vsakdana. Certifikat je samo začetek še večjega zavedanja in nadaljnjih akcij v to smer, predvsem pa spodbuda za slehernega posameznika," pravijo na ivanški občini.

Podelitve so se udeležili: Kristijan Rešetič, predstavnik bralnih mentorjev, Jožefa Železnikar, predstavnica bralcev vseh generacij, Rebeka Petrič, predstavnica ljubiteljskih literarnih dejavnosti, Tadej Trnovšek, predstavnik varuhov in promotorjev literarne dediščine ter Ksenija Medved, predstavnica knjižničarjev in knjižničnih dejavnosti. S strani občine pa so se podelitve udeležili župan Dušan Strnad, podžupan Tomaž Smole in strokovna sodelavka občinske uprave Maja Lampret.

J. A.