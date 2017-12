FOTO: Žonglirali so tudi z otroškimi glavicami

6.12.2017 | 09:30

Prvi od treh decembrskih dobrotnikov je včeraj popoldne obiskal otroke na novomeškem Novem trgu...

... kjer bo letos potekal Veseli december z vrsto nastopajočih glasbenikov od 22. decembra naprej, vsak dan do izteka leta pa vabi drsališče, pravljična dežela ipd.

Novo mesto - Na Novem trgu je Miklavž v družbi župana Gregorja Macedonija pred zbrano množico otrok s starši prižgal novoletno okrasitev in tako uradno odprl letošnji praznični program, ki bo na ploščadi potekal domala vse dni do izteka leta.

Pred Miklavžem sta otroke z odra zabavala parkeljna, ki sta med drugim žonglirala z vrsto rekviziti, tudi otroškimi glavicami od lutk, plastično nogo ipd. A malčki so v en glas vpili, da se ju ne bojijo, saj so bili pridni, kar jim je pritrdil tudi Miklavž, ki jim je po nagovoru razdelil bonbone.

Kot omenjeno, bo Veseli december zaradi prenove mestnega središča letos potekal na Novem trgu, kjer boste med drugim našli pravljično deželo s smrečicami, okrašenimi z zlatimi situlami, in zbiralnik oz. kotel želja, na trgu sta tudi dve drsališči iz umetne mase, večje in manjše, ki sta povezani, pa stojnice itd.

Pravljična dežela, ki so jo pomagali okrasiti otroci novomeških šol in vrtcev, bo odprta vse do izteka leta. Od 22. decembra naprej pa bo tam tudi večerni program z vrsto nastopajočih glasbenikov, medtem ko se bodo Novomeščani od starega leta poslovili ob glasbi skupin Mrfy in Tabu ter ansambla Azalea.

Veseli december ob podpori občine prireja Zavod Novo mesto, za obisk prvega od decembrskih dobrotnikov in pa kasneje še slovo dedka Mraza pa je poskrbelo Društvo prijateljev mladine Mojca.

Tekst in foto: M. M.

