Dim povzročil preplah; dopoldne motena dobava vode in elektrike

6.12.2017 | 08:50

Ilustrativna fotografija (arhiv DL)

Včeraj ob 18.08 je bil v prodajalni na Senovem zadimljen prostor, v katerem je telekomunikacijska omara. Gasilci PGE Krško so s termo kamero pregledali telekomunikacijsko in elektro omarico ter prostore v skladišču. Požara ni bilo, so še sporočili iz Regijskega centra za obveščanje Brežice.

Motena oskrba z vodo in elektriko



Porabnike pitne vode v naseljih Mali Obrež in Podvinje obveščamo, da bo danes med 7. in 12. uro motena dobava pitne vode zaradi nujnih vzdrževalnih del.

Elektro Ljubljana d.d., Distribucijska enota Novo mesto nadzorništvo Novo mesto pa obvešča odjemalce, da bo danes med 8. in 12. uro zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP CEROVEC PRI KOČEVSKIH POLJANAH; od 9. do 12. ure bo zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP IRČA VAS; od 12. do 14. ure pa bo prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP OBČICE.

S. G.