Nelojalna konkurenca pleterski hruški

6.12.2017 | 20:20

Pleterska hruška na polici samostanske prodajalne

Pleterje - Pred kratkim je apostolski nuncij v Sloveniji masgr. Juliusz Janusz papežu Frančišku ob obisku želel pokloniti nekaj slovenskega in posebnega. V dobri veri, da nese papežu reprezentativen izdelek Pleterske kartuzije, to je Pleterska hruška, mu je podaril steklenico Prior.

Jože Simončič s pletersko hruško

A v resnici ni šlo za izdelek pleterskih menihov, ampak za izdelek Fructala, ki kljub opozorilom Kartuzije Pleterje že nekaj let trži viljamovko Prior s hruško, za katero je velika večina kupcev prepričana, da je pridelana v Pleterjah. Fructalova hruška v žganju je narejena drugače, hitreje in lažje - hruška ne zraste v steklenici, ampak že dozorelo vstavijo v steklenico z dnom, ki se ga da odpreti in nato zalepiti. Tako lahko v steklenice dajo najlepše plodove, postopek pa je enostaven.

TOŽILI SE NE BI

Na to nelojalno konkurenco se je odzvala Kartuzija Pleterje in njen dolgoletni ekonom Jože Simončič je direktorju Fructala pisal pismo, v katerem je - kot že pred leti njegovemu predhodniku - izrazil razočaranje. Zavajajoča je že Fructalova znamka Prior, ki sicer res pomeni prvi, najboljši, a prva asociacija ob tej besedi je gotovo samostan (prior je namreč samostanski predstojnik). Seveda tudi ob pogledu na hruško v steklenici mnogi takoj pomislijo, da gre za pletersko. Fructal je nekoč sodeloval s pletersko karzuzijo. Fructal Alko je dolga leta polnil in grosiral pleterski sadjevec, brinjevec in slivovko, grosiral pa je tudi Pletersko hruško. Nekaj let pred koncem njihovega sodelovanja so spremenili ime blagovne znamke v »PRIOR pleterski«.

Hruška raste v zamreženi steklenici.

»Ob prekinitvi sodelovanja nismo želeli povzročati gospodarske škode, zato smo se strinjali, da do konca porabijo že natisnjene zamaške in etikete, potem pa izpustijo besedo »pleterski«. Očitno smo bili naivni in tega nismo natančno pravno uredili, vendar je skrajno neprimerno, da je Fructal blagovno znamko PRIOR razširil na izdelek, ki je najbolj reprezentativen za Pletersko kartuzijo, torej na Pletersko hruško,« pravi Simončič, ki upa, da bodo v Fructalu zadevo uredili, »saj z naše strani takih stvari nikakor ne želimo reševati na sodišču, čeprav nam to nekateri pravniki svetujejo.«

Menihi so že leta 1938 vzgajali hruške v vzgojni obliki »vilasta palmeta«, ki je najbolj primerna vzgoja za vezanje steklenic na hruške.

Generalni direktor Fructala Luka Jejčič se je na Simončičev dopis odzval in povedal, da so v blagovno znamko Prior vložili precej sredstev in jo zaščitili, in zato računajo na razumevanje kartuzije, da z ekonomskega vidika ni razlogov za opustitev omenjene blagovne znamke. A kot pravi Simončič, tega niso imeli v mislih, ampak le, da v to blagovno znamko ne bi dodali viljamovke s hruško v steklenici, ki spominja na pletersko. Na naša vprašanja Fructalu nismo prejeli odgovorov.

Več o pleterski hruški v žganju, ki je seveda zaščitena, in res nekaj posebnega, saj zraste v steklenici in to v slabih štirih mesecih, pa si preberite v jutrišnjem Dolenjskem listu.

L. Markelj, foto: L. M., arhiv Kartuzije Pleterje

