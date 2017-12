Prostovoljci so neprecenljivi za življenje

6.12.2017 | 12:00

Foto: MO Novo mesto

Rožca Šonc

Novo mesto - Ob včerajšnjem mednarodnem dnevu prostovoljstva je Mestna občina Novo mesto pripravila tradicionalni sprejem za prostovoljce, ki ga je tokrat v svojih prostorih gostilo Društvo paraplegikov Dolenjske, Bele krajine in Posavja.

Jože Okoren, predsednik Društva paraplegikov Dolenjske, Bele krajine in Posavja

Kot so sporočili iz novomeške občine, se je župan Gregor Macedoni v svojem nagovoru zahvalil prostovoljcem za njihov neprecenljiv prispevek k življenju v naši občini. Osrednja govornica na prireditvi je bila Rožca Šonc, predsednica Društva upokojencev Novo mesto, ki je bila za vodenje programa Starejši za starejše nagrajena v Evropskem parlamentu.

V tem programu je v 13 letih delovanja 3.500 prostovoljcev pomagalo več kot 160.000 starejšim, od Evropskega parlamenta pa so prejeli nagrado Državljan Evrope 2017. Rožca Šonc je bila osebnost meseca julija na Vašem kanalu, ime tedna na Valu 202, nominirana pa je bila tudi za žensko leta pri reviji Zarja. Zbrane je nagovoril tudi gostitelj dogodka Jože Okorn, predsednik Društva paraplegikov Dolenjske, Bele krajine in Posavja, ki opravlja izjemno prostovoljno delo na področju invalidov.

Mestna občina Novo mesto na socialnem področju prek javnega razpisa podpira več kot 40 nevladnih organizacij, od humanitarnih in invalidskih organizacij, organizacij za samopomoč in drugih organizacij, ki s svojimi programi blažijo stiske in težave številnih posameznikov in skupin in na ta način prispevajo h kakovosti življenja naših občanov. Samo v te programe je vključenih preko 1.500 prostovoljcev vseh generacij, so še zapisali v sporočilu za javnost.

