Vlada na obisku v Posavju najprej o poplavni varnosti in energetiki

6.12.2017 | 11:00

Za začetek delovnega dne so si predstavniki vlade ogledali vojašnico Cerklje ob Krki in na posvetu razglabljali o energetiki in protipoplavni varnosti. (Foto: Martin Luzar)

Foto: Twitter profil Vlade RS

Cerklje ob Krki - Vladna ekipa se v okviru regijskega obiska danes mudi v Posavju. Obisk so začeli v Cerkljah ob Krki z delovnim posvetom na temo poplavne varnosti in aktivnostih v zvezi z obnovljivimi viri energije na srednji Savi.

Med osrednjimi temami pogovorov današnjih srečanj in obiskov v Posavju bodo po pričakovanjih končanje verige spodnjesavskih hidroelektrarn do konca leta 2022, ureditev protipoplavne varnosti ob Savi in njenih pritokih, prav tako so nerešena nekatera infrastrukturna vprašanja. Predstavnike Posavja zanima tudi, kako bo pri tamkajšnjih projektih in razvoju območnega turizma z evropsko denarno podporo.

Predsednik vlade RS Miro Cerar je ocenil, da ima regija velik potencial, posebej na področju gospodarstva in turizma. Med drugim je izpostavil, da je dokončanje HE Brežice izredno pomembna energetska pridobitev, hkrati pa je akumulacijsko jezero ob njej pomembno tudi z vidika turizma. »Omenjeni projekt je lep dokaz tega, kako lahko v enem projektu združujemo več pozitivnih ciljev - Slovenija je dobila novo HE, z umetnim jezerom so se v regiji odprle nove možnosti v turizmu, hkrati pa je država z vso spremljajočo infrastrukturo veliko naredili za protipoplavne ukrepe,« je dejal Cerar.

»Odločitev za gradnjo hidroelektrarn na spodnji Savi je edina prava in nujna za kvaliteten gospodarski razvoj,« je še poudaril predsednik vlade in napovedal dokončanje verige HE na spodnji Savi (hidroelektrarna Mokrice). Potrdil je, da bo danes obiskal tudi Nuklearno elektrarno Krško.

V zvezi z odlagališčem radioaktivnih odpadkov pa je izrazil zadovoljstvo, da je s Hrvaško glede gradnje odlagališča znova vzpostavljen dialog, pri čemer "pogovori in naša pričakovanja tečejo v pozitivno smer," je še dejal.

Dodano ob 12.30:

Ministrica za okolje in prostor Irena Majcen je na delovnem posvetu predstavila tudi izvedene aktivnosti v sklopu izgradnje infrastrukture ob posamezni hidroelektrarni (HE) na spodnji Savi v tem mandatu.

Poleg številnih rednih aktivnosti na vodotokih se bosta v prihodnjih letih izvajali tudi dve večji aktivnosti - ureditev vodne in državne infrastrukture v sklopu izgradnje HE Mokrice ter protipoplavne ureditve Krške vasi in Velikih Malenc.

Podrobneje o tem tudi v priloženem dokumentu.

O nadaljnjem dogajanju na različnih prizoriščih, kjer se danes mudi vlada, bomo poročali popoldne oziroma zvečer.

S. G.