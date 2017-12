28-letnica pijana zapeljala s ceste, sopotnik padel iz avta

6.12.2017 | 12:45

Ilustrativna fotografija (Foto: S,G., arhiv DL)

Poročali smo že o včerajšnji hudi prometni nesreči v Kanižarici, o njej so poročilo poslali tudi s PU Novo mesto. O nesreči so bili obveščeni okoli 14.30. Opravili so ogled in ugotovili, da je nesrečo povzročila 28-letna voznica iz Ljubljane. Z osebnim avtomobilom BMW 520 je vozila po regionalni cesti iz Črnomlja proti Vinici. Voznica je pričela prehitevati kolono treh vozil, ko je iz nasprotne smeri pravilno pripeljal voznik tovornega vozila. 28-letnica je sunkovito zavila desno, zapeljala s ceste in se z vozilom večkrat prevrnila. 34-letni potnik, ki je sedel na prednjem sedežu in ni uporabljal varnostnega pasu, je med prevračanjem padel iz vozila in obležal hudo poškodovan. Reševalci so ga odpeljali v bolnišnico in po prvih informacijah ni v smrtni nevarnosti. 28-letna povzročiteljica, ki se je v nesreči lažje poškodovala, je imela v litru izdihanega zraka 0,68 miligrama alkohola. Ovadili jo bodo na pristojno tožilstvo zaradi kaznivega dejanja nevarne vožnje v cestnem prometu.

Okoli 17.10 je bila PU Ljubljana obveščena o prometni nesreči v Kočevju. Policisti so ugotovili, da je 35-letni voznik VW pola vozil po Kidričevi cesti, ko je pripeljal do križišča z Ljubljansko je zaradi nepravilne smeri in strani vožnje trčil v 29-letnega voznika audija. V prometni nesreči se nihče ni telesno poškodoval. Pri postopku je bilo ugotovljeno, da je 35-letnik vozil pod vplivom alkohola (1,17 mg/l) in da nima veljavnega vozniškega dovoljenja. Vozilo so policisti zasegli, zoper voznika pa bodo zaradi vožnje pod vplivom alkohola ter nepravilne smeri in strani vožnje izdali plačilni nalog. Zaradi vožnje brez vozniškega dovoljenja bodo podali obdolžilni predlog na sodišče.

Prevrnil se je

Nekaj pred 18. uro je 22-letni voznik vozil osebni avtomobil znamke BMW iz smeri Podzemlja proti Krasincu. V ovinku je zaradi neprilagojene hitrosti izgubil oblast nad vozilom, zapeljal s ceste na travnik in se večkrat prevrnil. Lažje poškodovanega povzročitelja nesreče so reševalci odpeljali v bolnišnico. Policisti mu bodo zaradi kršitev cestno prometnih predpisov izdali plačilni nalog.

Pijan in brez izpita

Med kontrolo prometa v Cerkljah ob Krki so policisti popoldne ustavili voznika osebnega avtomobila znamke Volvo. Med postopkom so ugotovili, da 25-letni voznik nima veljavnega vozniškega dovoljenja, vozil pa je pod vplivom alkohola. Avtomobil so mu zasegli in o kršitvah z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

Pokradli distančnike

V noči na torek je z dvorišča delavnice v okolici Šentjerneja nekdo odtujil pločevinaste distančnike. Lastnika je oškodoval za 1.500 evrov.

Izpraznil lokal, odnesel še zamrznjeno meso

V Čatežu na območju Trebnjega je v noči na torek neznanec skozi okno vlomil v gostinski lokal. Odnesel je denar, tobačne izdelke, kuhinjske nože in zamrznjene mesne izdelke. Lastnika je oškodoval za 3.500 evrov.

Izginil zlat nakit

Pozno popoldne je v Straži nepridiprav izkoristil krajšo odsotnost stanovalcev in skozi okno vlomil v stanovanjsko hišo. Vzel je zlat nakit in lastnike oškodoval za 1.500 evrov.

