Zahvala prostovoljcem za njihovo nesebično delo

6.12.2017 | 14:35

Z leve: straški župan Dušan Krštinc, Marjan Košir, ki je kri daroval že 110-krat, predsednica KORK Straža Andreja Radešček in predsednik OZRK Novo mesto Marjan Grahut. (Foto: A. Matič)

Straža - Občina Straža je sinoči v tamkajšnjem kulturnem domu pripravila prireditev v počastitev dneva prostovoljstva. Župan Dušan Krštinc je sprejel posameznike, predstavnike nevladnega sektorja, predstavnike različnih organizaciji s področja javnega, zasebnega in širšega družbenega življenja, ki so na kakršen koli način povezani s prostovoljstvom.

Prireditev so letos organizirali že petič, na prvo so vabili samo krvodajalce z namenom, da podelitev plaket jubilantom dvignejo na višji nivo, da njihovo nesebično dejanje predstavijo širši javnosti, jim izkažejo pozornost in se jim zahvalijo. A ker je prostovoljstvo v občini zelo razširjeno, saj imajo zelo širok krog prostovoljcev, ki delujejo v različnih društvih in so vpleteni v vse pore življenja, so naslednje leto vabili vsa prostovoljna društva in humanitarne organizacije iz straške občine.

Letos pa so se, kot je v nagovoru dejal župan, odločili, da na dogodek povabijo tudi zaposlene v javnih službah, za katere vedo da opravljajo humanitarno poslanstvo. »Tako da smo povabili tudi policiste, zdravstvene delavce, zaposlene v vojski, v šoli, civilno zaščito in zaposlene v centru za obveščanje. Eden izmed razlogov za širitev kroga povabljenih je bil tudi požar na lokaciji nekdanje Opekarne Zalog, kjer se je pokazalo kako odlično delujejo prostovoljci z roko v roki z zaposlenimi v javnih službah,« je dejal Krštinc, ki je tudi sam že leta prostovoljni gasilec.

Dodal je, da si v občini Straža ne morejo predstavljati življenja brez njihovih društev in njihovih članov. »Sami organizirajo veliko število dogodkov v naši občini, sodelujejo pri izvedbi dogodkov, ki jih organizira Občina Straža, skrbijo za starejše občane in socialno ogrožene, ter nenazadnje skrbijo za našo varnost. Kot župan se zavedam, kako pomembno je delovanje društev, zato skrbimo tudi za sofinanciranje dejavnosti društev in tudi za sofinanciranje enkratnih dogodkov. Prepričan sem da bo tako tudi v bodoče.«

O pomenu prostovoljstva je poleg župana govoril tudi predsednik Območnega združenja Rdečega križa Novo mesto Marjan Grahut. Ob tej priložnosti so podelili tudi priznanja krvodajalcem jubilantom, največkrat, 110-krat, je to življenjsko pomembno tekočino daroval Marjan Košir.

Za kulturni program prireditve je poskrbela Glasbena šola Lipičnik.

M. Ž., Foto: Andrej Matič

