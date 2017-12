Na Miklavževem sejmu dobrote, delavnice, kovanje konja…

6.12.2017 | 16:25

Ljudske pevke skupine Klasje

Škocjan - Sinoči, na predvečer sv. Miklavža, je v organizaciji Občine Škocjan Miklavžev potekal tudi v Škocjanu, kot že nekaj let, na parkirišču pred Metelkovim domom.

Vse od 13. ure naprej je bilo dogajanje pestro, saj na prizorišču ni manjkalo najrazličnejših sejmarjev, mojstrov domače umetnostne obrti in domačih društev, ki so prispevali svoje izdelke, primerne za obdarovanje - tako za sv. Miklavža kot za ostale praznike, ki še prihajajo.Obiskovalci so imeli kaj izbirati.

Obenem je bilo poskrbljeno za pester kulturni program, ki so ga prispevali: otroci iz Vrtca Radovednež, učenci OŠ Frana Metelka Škocjan, mlada glasbena skupina Lenart, pevska skupina Klasje, harmonikaši Janeza Lekšeta, učenci Tine Lenart, z ustvarjalnimi delavnicami so sodelovali RIC Novo mesto, Krajevna knjižnica Škocjan in JSKD OI Novo mesto, kovaštvo Štampek je prikazalo kovanje konja. Prireditev pa ne bi uspela tudi brez konjerejcev, gasilcev, vinogradnikov idr.

Zbrane je nagovoril župan Jože Kapler, seveda pa so vsi nestrpno čakala prihod sv. Miklavžu, ki je presenetil s polnim košem dobrot.

Kot je povedala Blanka Matko iz občinske uprave, je Miklavžev sejem vsako leto bolj obiskan, kar organizatorje veseli, zato za prihodnjič že razmišljajo o novem prizorišču - o osrednjem trgu oz. parkirišču pred občinsko stavbo.

L. Markelj, foto: Občina Škocjan

Galerija