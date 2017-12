Gospodarstveniki z ministroma predvsem o kadrih

6.12.2017 | 15:30

Zdravko Počivalšek in Anja Kopač Mrak (Foto: B. B.)

Okroglo mizo je vodila Janja Starc. (Foto: B. B.)

V sklopu obiska Posavje se je vladna ekipa na čelu z gospodarskim ministrom Zdravko Počivalškom in ministrico za delo, družino in socialne zadeve Anjo Kopač Mrak na posestvu Tri lučke nad Krškim sestala s tukajšnjimi gospodarstveniki.

Kot je v uvodu srečanja povedal direktor posavske gospodarske zbornice Darko Gorišek, so izzivi, s katerimi se srečuje gospodarstvo regije predvsem vprašanje tretje razvojne osi oz. povezave Sevnice in Mirnske doline na avtocesto, zagon gospodarske cone Feniks, vprašanja glede odlagališča NSRAO in NEK 2, predvsem pa kadri, saj se tukajšnje gospodarstvo, podobno kot po vsej državi, srečuje s precejšnjim pomanjkanjem delovne sile.

Vprašanje kadrov je bila tudi ena od osrednjih tem okrogle mize, ki jo je vodila direktorica krške obrtne zbornice Janja Starc, ki je ministra Počivalška med drugim seznanila tudi s pobudo za vključitev krške srednje tehniške šole v pilotni program vajeništva (za program strojni mehanik).

Ministrica Kopač Mrakova je poudarila, da imamo pri zaposlenosti nekaj malega rezerv pri mladih (do 30 let), precej več pa pri starejši populaciji (nad 55 let), ki ji boi potrebno omogočiti boljše vključevanje na trg dela. Prvi programi zavoda za zaposlovanje s tem ciljem so naleteli na zelo dober odziv. Potrdila je tudi, da Slovenija za hrvaške delavce ne bo podaljšala prehodnega obdobja in da se bodo ti lahko po juliju 2018 brez ovir zaposlovali v slovenskih podjetjih.

Počivalšek je pri uspešnosti kadrovske politike poudaril tudi vlogo samih podjetij. "Nekatera podjetja vlagajo v zaposlen, druga pa jih obravnavajo le kot sredstvo in ta že imajo težave. Ne gre le za višino plač, ki je seveda pomembna, ampak za celotno kulturo podjetja," je poudaril minister.

Govora je bilo tudi o čezmejnem opravljanju storitev oz. napotitvi delavcev v tujino, ki v zadnjem času terja kar nekaj administrativnih postopkov, o odnosih s Hrvaško, zdravstvenem absentizmu, po katerem je regija na prvem mestu v državi in še čem.

B. B.

