Dobruški Rom je zmagal na ustavnem sodišču; Podhod zaprt po več kot štirih desetletjih

6.12.2017 | 18:50

Znano je, da je Ustavno sodišče RS prav v primeru dobruškega Roma Mitje Novaka zaradi neustavnosti gradbene zakonodaje razsodilo, da mora država posebej zaščititi tiste, ki jim grozi prisilna izselitev in si bivališč ne morejo urediti drugje. Kaj o razsodbi meni Novak, kaj v Regijski civilni iniciativi (RCI) za reševanje romske problematike in kako bo ta odločitev morda vplivala na vse ostale lastnike črnih gradenj, preberite v tiskani izdaji Dolenjskega lista.

JE FRUCTAL KRADEL KARTUZIJI PLETERJE?

Ajdovski Fructal trži viljamovko Prior s hruško, za katero je večina kupcev prepričana, da jo pridelajo v Kartuziji Pleterje. A to ne drži. Preverjali smo, kaj na nelojalno konkurenco pravijo v Kartuziji Pleterje, kaj so že storili v zvezi s tem in kaj še nameravajo.

OGORČENJE ZARADI ZAPRTEGA PODHODA

Na naše uredništvo je priromala vrsta pritožb, ker so se lastniki hiše na Rozmanovi ulici 1 v Novem mestu odločili zapreti podhod, ki je bil desetletja v javni uporabi. Kot pravijo, nihče z njimi nikoli ni urejal lastniških ali služnostnih pravic, vzdrževali so ga na lastne stroške in ga imajo vso pravico tudi zapreti. Pa je res tako? Preverite v Dolenjcu.

NAJLEPŠA LETA V ZAPORU

Štiri mesece in pol po tistem, ko je sodni senat novomeškega okrožnega sodišča Sandrijela Brezarja spoznal za krivega uboja Rudija Pirca in poskusa uboja Primoža Pirca, je do enakih zaključkov prišlo še Višje sodišče v Ljubljani, ki je potrdilo sodbo novomeškega. Koliko časa bo preživel za zapahi, boste prebrali v tiskanem Dolenjskem listu, edinem neodvisnem tedniku v tem delu Slovenije.