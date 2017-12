Dobro delo se da izračunati

6.12.2017 | 19:30

Andreja Pavlin (levo) predstavila zavod Dobra družba kot stičišče posavskih nevladnih organizacij. (Foto: M. L.)

Predsednik koronarnega kluba Brežice Alojz Brajkovič je ministru Borisu Koprivnikarju podrobno predstavil delo tega kluba. (Foto: M. L.)

Brežice - Minister za javno upravo Boris Koprivnikar se je popoldne v Mestni hiši v Brežicah srečal s predstavniki nekaterih nevladnih organizacij.

V šestih posavskih občinah deluje 1.000 nevladnih organizacij, v katerih je zaposlenih 90 ljudi, je povedala predstavnica zavoda Dobra družba Andreja Pavlin. Nevladne organizacije izvajajo različne družbeno koristne dejavnosti, med katerimi za pomembnejše štejejo pomoč ljudem v stiski, npr. psihosocialno pomoč ženskam in mladim.

Predstavnika društva Ozara Ana Ferk in koronarnega kluba Brežice Alojz Brajkovič sta ministra seznanila z delovanjem omenjenih društev.

Minister se je strinjal s sogovorniki, da predstavljeno delo vsekakor nevladnih organizacij pomeni družbeno koristno dejavnost. A čeprav je to jasno, je za pridobivanje javnega denarja treba družbeno koristnost dela nevladnih organizacij izmeriti in s temi rezultati dokazovati upravičenost delovanja. To koristnost se da dokazati matematično natančno, so se strinjali sogovorniki. Če, npr. koronarno društvo z organiziranim delom ohranja zdravje članov, s tem posledično prihrani javni denar, ki bi ga družba sicer porabila za zdravljenje.

Minister je dejal, da si želi v Posavju sto nevladnih organizacij s tisoč zaposlenimi. Zavod Dobra družba kot stičišče nevladnih organizacij naj nevladne organizacije povezuje, saj po njegovem zdaj več organizacij opravlja podobne dejavnosti, le da mogoče v različnih občinah.

M. L.