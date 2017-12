Dr. Božo Flajšman in Milan Kučan začela Zimske kratkočasnice

7.12.2017 | 08:30

Metlika - Včeraj so se v tukajšnjem hotelu Bela krajina začele Zimske kratkočasnice, ki jih v sodelovanju z Ljudsko knjižnico Metlika že deveto leto zapored pripravlja metliška območna izpostava JSKD. Včeraj je metliški rojak dr. Božo Flajšman gostil Milana Kučana, večer pa so popestrili člani metliške folklorne skupine Ivana Navratila ter Slavko in Toni Plut.

Flajšman in Kučan sta v uri in pol obdelala kar precej tem, nekoliko pa jima je pomagal še izzvani dr. Dušan Plut, ki je menil, da bi se morali v Beli krajini povezati, izdelati skupno strategijo, predvsem pa si postaviti vprašanje, kaj sploh hočejo. Eden večjih problemov Belokranjcev pa je po njegovem mnenju, da nimajo poslanca v državnem zboru. Sicer pa bi morali ukiniti državni svet ter uvesti zbor regij, ki bi bil enakovreden državnemu zboru.

Kučan pa je na vprašanje, kaj meni o žici ob Kolpi dejal, da je Slovenija morala izbrati med slabo in slabšo rešitvijo. »Sedaj je lahko reči, da je žica nepotrebna. To bi morali reči, ko so jo postavljali, vendar bi morali najti alternativo. Jaz je nisem imel. Žica pa sploh ne bi bila potrebna, če bi se lahko dogovorili s Hrvati,« je menil Kučan.

Flajšman je dejal, da bi Belokranjci namesto žice zagotovo raje imeli tunel pod Gorjanci in boljšo cestno povezavo z ostalo Slovenijo. Kučan je pojasnil, da je Slovenija nekdaj imela politiko policentričnega razvoja, ki je poskušala zmanjšati razlike med razvitimi in nerazvitimi. Logika centralistične države pa je, kot je dejal, center in razdrobljene občine, manjka pa vmesni člen.

Prihodnjo sredo bo na Zimskih kratkočasnicah gost Boruta Omerzela Bogdan Fink, 20. decembra pa bo Verica Marušič gostila Vesno Žist. Prve kratkočasnice v prihodnjem letu bodo 10. januarja z Majo Weiss in njeno gostjo Metko Krašovec, 17. januarja bo Mirjam Bezek Jakše gostila Alenko Mozetič Zavrl, na zadnjih kratkočasnicah v deveti sezoni pa bo 24. januarja Matjaž Rus gostil Sašo Dončiča. Vse prireditve bodo ob 18. uri v hotelu Bela krajina.

Besedilo in fotografije: M. B.-J.

Galerija







































starejši najprej

novejši najprej Komentarji (2) 5h nazaj 1 (2) (1) (2)(1) Oceni organika Škoda, da ga niso vprašali kdo bo prihodnji prvi minister, saj bi tako prihranili veliko denarja in truda tistim, ki jih Kučan ne podpira. Sicer pa je res že čas, da tovariš zadnji partijski jugo sekretar odide v pokoj in nam malo mlajšim od njega pusti vsaj malo upanja na boljši jutri. 4h nazaj Oceni MIha Milančku bi lahko postavili mnoooogo vprašanj, prav toliko skoraj nič manj pa tvojemu velikemu vodji JJ orgazmika:) Tudi njega bi bilo potrebno zaradi bolšega jutri poslati v poko j, da dobe mlajši vsaj malo upanja na boljši jutri. Preglej samo prijavljene komentatorje