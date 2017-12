Vse, kar je zapisala, je sedaj v knjigi

7.12.2017 | 12:15

Na predstavitvi knjige: od desne proti levi Maks Starc in Malči Božič, nato kolegi literati, ki so prebirali avtoričine pesmi; Marinka Miklič, Anica Vidmar in Anica Mušič.

Novo mesto - Sinoči so v prostorih Društva upokojencev Novo mesto predstavili knjižni prvenec Novomeščanke Malči Božič z naslovom S peresom skozi življenje, ki je nedavno izšel pri društveni Založbi Snovanja.

Malči Božič s svojo težko pričakovano knjigo

»Presrečna sem. Zdaj, ko sem izdala še knjigo, so se mi v življenju izpolnile vse želje,« je vidno ganjena in zadovoljna dejala 83-letna Malči Božič, ter se za pomoč pri tem velikem podvigu zahvalila vsem prijateljem in sorodnikom, zlasti pa mentorju literarne sekcije Snovanja Milanu Marklju, ki je knjigo tudi oblikoval in pripravil za tisk, ter prijateljici in pisateljici Ivanki Mestnik, ki je napisala spremno besedo. Oba sta Malči predvsem spodbujala in jo prepričala, da je vse, kar je v svojem življenju zapisala, vredno knjižne objave. In sedaj so vsi njeni zapisi - na roke! - na raznih lističih in zvezkih - pretipkani in zbrani v knjigi, na katero Malči, skromna in kritična, dolgo ni upala niti pomisliti.

Ivanka Mestnik (na levi) je napisala spremno besedo.

Ivan Hrovatič, Terezija Balaževič in Rezka Povše so prebirali Malčine pesmi in prozo.

V knjigi S peresom skozi življenje je najti tako pesmi kot prozo, saj Malči, upokojena prof. razrednega pouka, ki je članica Snovanjcev, piše vse in je zelo plodovita. V prvem delu z naslovom Svet spominov v branje ponuja pesmi, posvečene vnučkom, in nekaj prigodnic. Pesmi, ki so uglasbene in jih prepevajo mnogi narodno-zabavni ansambli, pa je strnila pod naslovom Na stezi življenja. Svoje življenje razkrije v kratkih zgodbah, kjer odkrito spregovori o skromnem, a lepem otroštvu v kmečki družini v Selcah pri Leskovcu pri Krškem, o letih izgnanstva med vojno v tujini, pa kako je z veliko truda prišla do tako željenega učiteljskega poklica. Iz njenega pisanja je moč razbrati tudi veliko ljubezen do svoje družine, ki ji pomeni največ, pa do narave in sploh domovine. Malči, ki je članica Društva pesnikov slovenske glasbe ter Društva izgnancev Slovenije, spregovori tudi o svojem literarnem ustvarjanju, ki ji veliko pomeni, knjigo pa zaključi z albumom slik.

Milan Markelj

Kot pravi sama avtorica, je knjiga predvsem dragoceno darilo svoji družini, otrokoma in vnukom, da jo bodo bolje poznali in cenili vse njeno delo, saj je vse dosegla s pridnostjo in vztrajnostjo. V tem je lahko vsem zgled, kot je dejal Milan Markelj, pa je ta knjiga tudi klic vsem "skritim" ustvarjalcem, naj uresničijo tiho željo po lastni knjigi, pa naj nikar ne čakajo toliko časa kot Malči.

Obiskovalci predstavitve knjige, ki jo je vodil Maks Starc, so lahko uživali ob poslušanju nekaj uglasbenih pesmi Malči Božič v izvedbi narodno- zabavnih ansamblov - takih je sicer preko sto!, njeni kolegi, literati upokojenci iz sekcije Snovanja, pa so prebirali njene pesmi in kratko prozo.

Besedilo in foto: L. Markelj

Galerija